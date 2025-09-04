TVE ultima el estreno del nuevo concurso que produce Broncano: así es 'Cuánto, cuánto, cuánto'

Eva Soriano y el cómico Aníbal Gómez, componente del grupo 'Ojete Calor' con Carlos Areces, desembarcarán próximamente en TVE con Cuánto, cuánto, cuánto, un formato de prime time que se emitirá en directo y que tendrá una curiosa mecánica. Cada semana, tres invitados famosos competirán por demostrar su intuición y conocimiento al tratar de calcular todo tipo de magnitudes y alguien del público en plató podrá ganar cada noche 10.000 euros. Entre los retos que plantea el programa, destacan pruebas como averiguar cuántos huevos se necesitan para cocinar una tortilla para 200 personas, cuántos decilitros caben en la boca de un trompetista, o cuál es la temperatura exacta de una infusión en el momento de ser consumida por una espectadora.

Cuánto, cuánto, cuánto lleva la firma de la productora de David Broncano, Encofrados Encofrasa, en alianza con El Terrat, al igual que ocurre con La Resistencia. El productor ejecutivo de Encofrados Encofrasa, Ricardo Castella, ha desgranado algunos de sus alicientes: "Se puede jugar desde casa, y tiene un premio que no lo gana el famoso sino un espectador del público". Javier Valera, también productor ejecutivo de Encofrados, Enconfrasa, ha añadido que el programa trata de "devolver el directo a los concursos donde la emoción está en lo que pasa en el momento".

Eva Soriano se ha mostrado encantada con el formato que pronto presentará en La 1: "Es una apuesta entretenida. Es un programa que tiene mucha comedia, que es en directo, que a mí me gusta mucho. La tele está viva. La sensación de que algo puede salir mal o que puede suceder algo mágico me encanta. El directo genera dinámicas que ni el mejor guion puede escribirlas". Para su compañero Aníbal Gómez, "lo bonito va a ser que una vez a la semana se reúna la familia como ocurría con muchos programas míticos de TVE".

"Estamos emocionados porque se considera el gran acontecimiento televisivo de la temporada. Es un homenaje a los grandes shows de la televisión, pero muy renovado. Y con mucho humor, y también con rigor científico en el que se tomarán medidas a todos. Las bases son el entretenimiento, el humor y la divulgación. Es un programa muy participativo, iremos a los pueblos y habrá también participación desde casa", ha explicado la directora de Entretenimiento de TVE, Miriam García Corrales. "Llega un programa que creo que va a sorprender. Un formato con el que TVE recupera un prime time en directo y dirigido para toda la familia", ha añadido María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Lydia Cerrudo, directora de Producción de El Terrat (The Mediapro Studio), ha señalado que "es un programa espectacular, con unos recursos de un programa en directo. Tenemos un plató de 1.600 metros cuadrados, 18 cámaras… Espero que se lo pasen muy bien viéndolo. La gente se va a picar en casa".

Cuánto, cuánto, cuánto contará con conexiones en directo con distintos puntos del país, donde la cómica Laura del Val se encargará de proponer diversos retos de medición en los que pueden participar personas de la calle. Asimismo, se realizarán llamamientos en directo para movilizar a seguidores de personas invitadas, generando retos participativos que se desarrollarán en espacios públicos.

Con el objetivo de garantizar la precisión de cada medición, el programa se realizará en directo desde un espectacular plató lleno de elementos de medición y con una infraestructura técnica de vanguardia, que albergará todo tipo de pruebas, desde mediciones de pequeño formato con los invitados a pruebas de grandes dimensiones ubicadas en el exterior del plató. Para ello, contará con un equipo de metrólogos encargados de medir y aportar rigor a las pruebas, siempre atentos desde su set laboratorio plagado de instrumentos de medición.