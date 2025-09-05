La nueva ilusión empresarial de Belén Esteban tras su fiasco en TVE y con los gazpachos

Belén Esteban ha vuelto a TEN tas el fiasco de La familia de la tele en La 1. Fue este lunes, 1 de septiembre, cuando arrancó en la cadena de la TDT No somos nadie (el nuevo Ni que fuéramos Shhh), con Belén Esteban como colaboradora estrella. En su estreno, la princesa del pueblo no tuvo ni un reproche a Lydia Lozano, que ha cambiado a los de La Osa por De Viernes, regresando de esta forma a Telecinco como adelantó Informalia hace un par de semanas. Será este mismo viernes cuando el icónico rostro de Sálvame regrese a la que fue su casa tras todo lo llovido.

Y en cuanto a Belén, nada le hubiera gustado más que triunfar en TVE con La familia de la tele, pero ese proyecto tan solo duró seis semanas y media en emisión echando el cierre definitivo el miércoles 18 de junio. Meses atrás también vivió un vuelco cuando cerró la empresa que tanto la ilusionó en su día, la de los gazpachos, las patatas y el salmorejo, entre otros productos.

Ella misma ha hablado de su cierre en diferentes ocasiones y ha sido en agosto cuando se ha hecho oficial en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). En Sabores de la Esteban, tenía volcadas muchas ilusiones, pero tras épocas mejores y otras peores, finalmente acabó tomando esta decisión. Los beneficios llegaron a bajar hasta los 2.660,27 euros. Números que distan mucho de los más de 160.000 euros que llegó a alcanzar en sus mejores años.

Pero esto no ha hecho que Belén tire la toalla en el terreno empresarial, pues la madre de Andrea Janeiro ya ha registrado otra marca, La Patrona, aquel nombre con el que la bautizaron en Sálvese quien pueda (Netflix). Es como quiere que la llamen ahora y por eso ha elegido este nombre para su nuevo camino profesional. La ambición que tiene con este proyecto es alta, ya que en su registro engloba más de una decena de sectores, como adelanta El Confidencial Digital.

Destacan ropa, perfumes, joyas, artículos de decoración, servicios de entretenimiento o actividades culturales. Quedan fuera alimentos y restauantes. Con este movimiento, la intención de Belén, a priori, no es otra que la de proteger a cal y canto su nombre frente a terceros para futuras intenciones empresariales. A su vez, la que fuera copresentadora de Sálvame abre puertas a posibles colaboraciones con otras marcas o lanzamientos.