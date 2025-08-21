Frank Blanco desvela cómo se enteró de la cancelación de 'Tardear': "Lo esperaba a medias"

Telecinco se la juega en septiembre con sus nuevas tardes. La cadena pondrá en marcha un programa presentado por Joaquín Prat que ocupará el hueco de Tardear, un espacio que desaparece de la parrilla de la cadena tras una última etapa liderada por Verónica Dulanto y Frank Blanco, quienes recogieron en febrero el testigo de Ana Rosa Quintana cuando la comunicadora volvió a las mañanas.

Blanco se enteró del cierre de Tardear en plenas vacaciones, cuando disfrutaba de unos días de descanso en la playa. "Me enteré oficialmente estando en Tarifa, con un viento de levante que te despeinaba", cuenta el presentador en declaraciones a la revista Diez Minutos.

La noticia, sin embargo, no fue ninguna sorpresa, porque los datos de Tardear eran insuficientes para Telecinco, una cadena que sufre una importante crisis de audiencia que debe resolver, sí o sí, a partir de septiembre. "Lo esperaba a medias. Aunque el programa ha mejorado su franja en un punto en el último año y medio, era consciente de que la cadena necesitaba un poco más para mantenerlo en parrilla. Lo habíamos hablado", confiesa Frank Blanco.

Tardear seguirá en antena hasta que arranque el nuevo programa de Joaquín Prat, previsiblemente el 8 de septiembre. Sin embargo, Frank desconoce cuál será su futuro dentro de Telecinco a partir de ahora. "Confío en que más pronto que tarde me veáis en pantalla, aunque al final eso no depende de mí", admite. Cabe recordar que Joaquín Prat estará acompañado en su nuevo programa por César Muñoz (Fiesta) y María Ruiz (Trece y Telemadrid) como copresentadores de las nuevas tardes de Mediaset.