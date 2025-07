Frank Blanco estalla en 'Tardear' tras el engaño de Escassi: "Me quedé con cara de tonto"

El pasado viernes 4 de julio, Tardear recibió a su colaborador Álvaro Muñoz Escassi. El subcampeón de Supervivientes habló felizmente sobre su relación con Sheila Casas e incluso se mencionó una posible boda. Minutos más tarde de su salida del espacio de Telecinco, la hermana de Mario y Oscar Casas publicó un comunicado en sus redes sociales donde revelaba su ruptura con Escassi y aclaraba que era de "mutuo acuerdo".

En el programa de este lunes de Tardear, Frank Blanco volvió a sacar la información para denunciar el comportamiento de Escassi con el programa. "Me quedé con cara de tonto. Cuando termina el programa resulta que han roto, pero aquí, durante el mismo, estábamos hablando de la posibilidad de boda", comenzó el presentador.

Además, hicieron una cronología que titularon El engaño de Álvaro Muñoz Escassi donde se reflejan el orden y hora de los acontecimientos. Tardear afirmó que el jinete sabía que iba a hablar de su relación con Sheila a las 16:37 horas, durante la reunión de contenidos.

"Hemos quedado como lerdos", aseguraron Miguel Ángel Nicolás y Esmeralda Delgado, subdirectora del programa. Leticia Requejo también se ha unido a las críticas: "Le tengo muchísimo respeto y me cae muy bien, pero tengo que decir que me parece muy poco profesional venir a un programa donde has estado trabajando, puedes evadir el tema o no responder, pero sentarse aquí y no decir nada y a los 9 minutos colgar un comunicado... Lo siento, pero me parece que este programa y la audiencia no se lo merecen".

Por último, el quipo de Tardear pidió explicaciones al que fue superviviente en la última edición. Escassi decidió hablar sobre la ruptura, pero no lo hizo en el espacio de Telecinco sino en D Corazón, programa de TVE. "Estoy bien. Lo que pasa que ahora tengo que apechugar con todo esto, no es lo que más me apetece porque acabo de venir de estar un tiempo en la isla y necesito un poquito de calma, pero estoy bien", le confesó a Anne Igartiburu.