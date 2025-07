El jinete y la abogada han puesto fin a su relación. Ellos mismos lo han anunciado este viernes a través de un comunicado que ha caído como un jarro de agua fría entre sus amigos y seguidores. "Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo. Sheila & Álvaro", ha escrito, dejando entrever que ambos han estado de acuerdo en hacer pública esta decisión.

Se conocieron en el plató de Tardear, cuando ambos ficharon como tertulianos de Ana Rosa Quintana para acompañarla en las tardes, y la química entre ellos fue instantánea. Negaron su relación durante varias semanas, asegurando que solo eran amigos, pero no tuvieron más remedio que confirmar la evidencia a finales de 2024. La marcha de Escassi a Honduras para participar en Supervivientes supuso una prueba de fuego que parecían haber superado con creces, pues el reencuentro entre ambos fue muy apasionado. No se han separado desde entonces y su círculo cercano no descartaba, incluso, una boda.

Tras ese primer comunicado anunciando la ruptura, el jinete ha compartido una profunda reflexión: "El tiempo lo cura todo, hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida. Y claro que hay amores que te marcan para toda la vida. Personas que tenían que pasar en ese momento para quizás ni quedarse toda la vida pero pasar por un momento y enseñarte algo y seguir cada no su camino", ha escrito. "Aceptar esto es doloroso porque uno tiende a querer como uff... Cuesta soltar a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir". Y finaliza: "A veces es simplemente por un momento y ya. Esta es también la magia que tiene la vida".

.