La celebración de Escassi con Sheila Casas y un puñado de amigos como Lara Dibildos o Carlos Latre tras 'Supervivientes'

Feliz tras quedar como subcampeón de Supervivientes 2025 tras una emocionante final que ganó Borja González, Álvaro Muñoz Escassi se ha reencontrado con sus amigos más cercanos para celebrar su paso por el reality y recuperar el tiempo perdido después de más de 100 días en Honduras.

Derrochando felicidad con Sheila Casas, de la que no se ha separado ni un minuto desde la gala del martes, el jinete se ha convertido en el gran protagonista de una fiesta en su honor a la que asistieron este miércoles, entre otros rostros conocidos, Lara Dibildos, su novio Carlos Maturana, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', Israel Bayón, o Curi Gallardo.

"Primer día y muy bien, muy contento y muy feliz", ha asegurado con una gran sonrisa, confesando que "lo mejor" de su vuelta a la normalidad ha sido reencontrarse con la hermana de Mario Casas, de la que está enamoradísimo y a la que tuvo presente en todo momento durante el concurso, llegando incluso a reconocer que no le importaría casarse o volver a ser padre junto a la influencer.

Tras varias horas de celebración en las que no faltaron las risas, la música y las anécdotas de su experiencia en Supervivientes, Álvaro y Sheila abandonaban la fiesta para disfrutar de un rato a solas, asegurando que todo está "genial" entre ellos.

"Lo ha hecho muy bien, ha sido un fenómeno. Se ha portado increíble con todo el mundo y lo ha hecho muy bien. Ha sido un ejemplo", ha afirmado orgulloso el empresario Israel Bayón. También Curi Gallardo, que ha comentado ante las cámaras que "ya sabéis cómo es Alvarito, un tío competitivo, y aunque haya quedado segundo para nosotros es el ganador. Es maravilloso, increíble".

Tampoco se ha perdido la celebración Carlos Latre, que destacando que Escassi "es un fenómeno", ha dejado claro que "ha demostrado no sólo su fortaleza física, sino también mental, su buen hacer, lo noble que es, y lo caballero al fin y al cabo. Creo que lo ha visto toda España". "Es muy buen tío y yo estoy muy contento por él", ha añadido.

Y aunque Lara Dibildos no se ha dejado ver ante las cámaras, sí lo ha hecho su novio Carlos Maturana. "Álvaro me ha parecido un crack. Es verdad que lo ha dado todo. Yo pienso que cuando alguien lo da todo, no se le puede pedir más. Bueno, muchas pruebas. Y para mí era claro ganador, vamos", ha reconocido, confesando que está "encantado" de lo bien que se llevan la actriz y el jinete.

Muy enamorado de la hija de Laura Valenzuela después de un año y medio de relación, el modelo ha dejado la puerta abierta a una posible boda: "Es verdad que yo estoy muy bien con Lara, y si la cosa sigue así, y va pasando el tiempo y eso, yo no lo descarto. Pero es verdad que no es algo que tengamos ahora mismo en mente, pero yo personalmente me siento más feliz que nunca".

El último en llegar a la fiesta fue 'El Chatarrero', que bromeando con que "me voy a hacer novio de Álvaro, es un tío fuerte, viva siempre", ha respondido con un directo "Ágatha Ruiz de la Prada, yo la quiero mucho también", cuando le hemos preguntado por Carmen Lomana.