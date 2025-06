Hablamos con Juan Ramón Gonzalo, el jefe de Supervivientes': "¿Tongo? Tonterías. Se ha visto que ni Montoya era nuestro ganador ni teníamos un acuerdo con Escassi"

Supervivientes es el buque insignia de Telecinco y ha vuelto a demostrar el poderío que tiene después de dos décadas. La edición que acaba de terminar no ha bajado del 20% en sus tres prime times semanales y la final se fue al 26%. Detrás de este fenómeno televisivo está Cuarzo, que por segundo año consecutivo se ha encargado de la producción de un formato que es un killer de la televisión. Hablamos con Juan Ramón Gonzalo, director general de la compañía, sobre el formato, el inesperado triunfo de Borja frente al 'efecto Montoya' y e inminente futuro con la emisión de Supervivientes All Stars, una versión con exconcursantes que arrancará en septiembre.

Supervivientes es un programa que no baja del 20% de share y la final del 26%. Son audiencias de otro tiempo.

Sí, soy audiencias de otro tiempo, estando la tele como está y Telecinco también como está, que desgraciadamente no es su mejor momento. Estos datos son espectaculares y la curva de audiencia es una montaña para arriba, solo bajamos con los cortes de publicidad. Estamos muy contentos con el resultado.

¿Sentís la responsabilidad de ser el buque insignia de la cadena?

No, porque nosotros hacemos el trabajo muy tranquilos. La cadena no nos transmite presión, todo lo contrario. Tenemos apoyo y confianza total. No sentimos ser el pilar de nada, porque hay otros programas muy importantes. Pero sí es verdad que nos gusta que todo lo que hagamos funcione, porque trabajamos para eso.

Todo el mundo daba por hecho que iba a ganar Montoya. ¿Os ha sorprendido el triunfo de Borja?

No, porque Borja también tenía mucho apoyo en redes sociales. Todo el mundo daba por hecho que si entraba Montoya iba a ganar, porque decían que era ganador, luego también he leído que teníamos un contrato firmado con Escassi para que el premio fuera para él... Se escuchan muchas tonterías. A mí me daba igual quién ganara. Todos los de la final, y otros que se han quedado por el camino, eran dignos ganadores. Se han dejado la piel y lo han dado todo.

¿La victoria de Borja os viene bien para eliminar críticas de aquellos que os acusan de tongo?

Yo no puedo vivir con eso porque es absurdo. El sistema de votación es a través de una app transparente de Mediaset. Cuarzo no tiene nada que ver en esa app ni tengo las claves. Yo me entero a la vez que los espectadores. ¿Tongo? ¿Qué más nos da quién gane? Es absurdo. No estamos pendientes de estas cosas, bastante tenemos con obtener contenido para rellenar tantas horas de televisión.

En septiembre volvéis con Supervivientes All Stars. ¿Qué exconcursantes estáis buscando?

Queremos sorprender con el casting, aunque el requisito ya sabéis cuál es: que hayan estado en Supervivientes alguna vez. El año pasado nos centramos en los ganadores y en los segundos clasificados. Este año, veremos a ver con qué sorprendemos. Va a ser una edición extrema, muy dura y más larga que el año pasado. Queremos contar con concursantes que estén preparados.

¿Va a durar más de un mes?

No sé cuánto exactamente, pero va a ser más larga que el año pasado.

¿Terelu cuenta como exconcursante para ir a Supervivientes All Stars?

Ya sabéis que no ha sido concursante oficial, pero bueno, yo todo lo que quiera Terelu va a ser siempre un 'sí' por mi parte, porque trabaja muy bien y ha sido muy generosa. De hecho, se ha tirado dos veces del helicóptero. Se lo agradezco porque se ha entregado totalmente sabiendo que ella no optaba al premio final. Ha sido la experiencia de su vida y creo que le ha cambiado y es otra Terelu. Se ve físicamente.

En su momento se llegó a rumorear que su participación iba unida a un contrato para volver a ser presentadora de televisión... De momento, se ha demostrado que eso no era así.

No lo hacemos con ella ni con nadie porque no queremos engañar a nadie. Supervivientes es lo suficientemente grande para querer estar. Queremos que quien esté, sea porque quiera sentirlo de verdad. Si no, es mejor que no vaya. Y no nos podemos comprometer a cosas que no tenemos. Tampoco queremos engañar, para que nadie se piense que van a atener vida más allá del reality. Supervivientes es Supervivientes y no hay nada más. Con Terelu lo hemos demostrado.