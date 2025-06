Una Sheila Casas apasionada se declara a Escassi en su reencuentro tras en Supervivientes: "Te amo"

Álvaro Muñoz Escassi protagonizaba uno de los momentos más conmovedores de la final de Supervivientes, donde logró la segunda posición tras brillar en las pruebas de la noche. El ex de María José Suárez no pudo contener la emoción al reencontrarse con su entorno más cercano, en especial con su novia, Sheila Casas, con quien vivió un emotivo y apasionado reencuentro en plató.

Escassi, de 51 años, llegó a la gala convencido de que se reuniría solo con algunos compañeros de aventura, por lo que ver a Sheila entre el público fue una grata e inesperada sorpresa. Al verla, no dudó en señalarla con el gesto de querer abrazarla primero, un deseo que se cumplió al instante. "Está impresionante", aseguró él con los ojos vidriosos, mientras que Sheila, visiblemente emocionada, no ocultó su orgullo: "Lo has hecho increíble. Te amo", le dijo entre nervios y sonrisas. La presencia de Sheila en el plató se había hecho esperar. Según confesó, evita asistir a galas en directo porque se pone "muy nerviosa", pero ha seguido el concurso semana a semana con admiración. En más de una ocasión ha defendido públicamente a Escassi, asegurando que ha demostrado "valentía, corazón y una gran humanidad". Para ella, no solo ha sido un competidor excepcional en las pruebas físicas, sino también un ejemplo de compañerismo: "Ha tirado del equipo, ha pedido perdón cuando ha hecho falta, ha estado ahí sin buscar conflictos. Se lo ha ganado todo por mérito propio".

La historia de amor entre Sheila y Álvaro comenzó hace pocos meses, en el plató del programa TardeAR, donde ambos trabajan como colaboradores. La química entre ellos fue inmediata y, aunque al principio intentaron mantener la relación en discreción, pronto se dejaron ver públicamente como pareja. El jinete incluso reveló durante el reality que, apenas tres días después de conocerla, se tatuó una "S" con un corazón, dibujo que Sheila le pintó y que él decidió convertir en símbolo permanente de su vínculo. La noche también estuvo marcada por otro momento especial: el abrazo de Escassi con sus dos hijos y con Lara Dibildos en la sala VIP. "Es mi ejemplo a seguir. Cuando crezca, quiero ser como él", dijo uno de sus hijos con emoción. Lara, por su parte, elogió su entrega: "Es atleta, competitivo y una gran persona. Lo ha demostrado con creces".

Aunque no logró el primer puesto, Álvaro Muñoz Escassi se despidió con palabras de agradecimiento y orgullo. "Ha sido un privilegio llegar hasta aquí. Estoy feliz, agradecido y emocionado. Para mí, ya he ganado", declaró.