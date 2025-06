El plan de Borja González con Ana Solma y su hijo Luca tras llevarse los 200.000 euros de 'Supervivientes'

Borja González está viviendo un auténtico sueño. El valenciano se convertía este martes, contra todo pronóstico, en el ganador de Supervivientes 2025, llevándose los 200.000 euros de premio al imponerse a tres de los pesos pesados de la edición, José Carlos Montoya, Anita Williams y Álvaro Muñoz Escassi, en una final trepidante que ya ha pasado a la historia.

Horas después de su victoria en el reality, y tras hacer balance de la experiencia ante las cámaras junto a sus compañeros, el influencer -que no se ha separado de su cheque en ningún momento- se ha reencontrado con su familia y amigos más cercanos con mucho que celebrar en un conocido restaurante italiano de la capital.

Tras varias horas en el interior poniéndose al día con sus seres queridos -entre los que se encontraba David Vaquero, su compañero en La isla de las tentaciones - Borja abandonaba el local junto a su hijo Luca y su novia Ana Solma, con la que ha derrochado amor y felicidad dejando claro que su paso por Honduras les ha servido para darse cuenta de lo que se quieren y superar la crisis que estaban atravesando. Los dos estuvieron en el programa de las tentaciones formando una de las parejas que resistieron a la tentación. Y el paso de Borja por Supervivientes también les ha servido.

"Acabo de llegar y ya me está exigiendo", ha bromeado entre risas cuando le hemos preguntado dónde está el anillo de compromiso después de confesar en Supervivientes que le gustaría casarse con su chica. "Es verdad que voy a cambiar, pero es un cambio muy grande", ha añadido entre risas intercambiando miradas cómplices con su novia, de la que no se ha separado desde que terminó el reality.

"No he dormido todavía, no he podido dormir", nos ha contado, reconociendo que nunca se imaginó que se convertiría en ganador: "Pensaba que cuarto, luego que quedaba tercero, luego que quedaba segundo y cuando me di cuenta tenía la mano levantada". "Mi final soñada, con Álvaro increíble. Al final sí que le dije a Álvaro hace dos meses, llegamos Anita, Montoya tú y yo, pero ganar... Ninguno de los dos", ha revelado, asegurando que creía que el premio sería para sus compañeros de La isla de las tentaciones.

200.000 euros que, como ha adelantado, tiene muy bien pensado cómo administrar: "Quiero comprarme un coche que me quedé sin coche con la Dana y le prometí una casa porque pensaba que no iba a ganar y ahora me toca cumplir".

Borja, además, ha confesado que Supervivientes y estar separado de Ana "me ha venido muy bien". "Ahora me planteo todo, todo con ella. Me hacía más falta a mí que a ella", ha expresado, confirmando que se ha dado cuenta de lo enamoradísimo que está de su novia tras más de tres meses separados. Un tiempo en el que como asegura, ha visto muy cambiado a su bebé: "Como si hubieran pasado cuatro años, una locura, muy heavy".