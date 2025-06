Anita se pronuncia sobre el peso y su cambio físico tras 'Supervivientes': "He tenido efecto rebote"

Supervivientes es un concurso de una dureza física extrema y los participantes sufren un desgaste severo en los más de tres meses que dura el reality de Telecinco. La falta de comida también hace mella en la apariencia de los Robinsones, que vuelven a España con una pérdida de peso importante.

La situación parece distinta en el caso de Anita Williams, cuyo físico no se ha visto tan mermado como el de sus compañeros. El propio programa tuvo que explicar hace unas semanas lo que le ocurría a la concursante para evitar la polémica entre los seguidores del formato. "Anita presenta un distensión abdominal debida al consumo excesivo de isotónico, lo que supone un gran aporte de azúcar diario sumado a una presumible sobrecrecimiento bacteriano intestinal que está en estudio por parte de los médicos", explicó Sobera. En este sentido, el comunicador apuntó que Anita iba a someterse a un "un tratamiento médico específico y deberá seguir una dieta libre de azúcares, legumbres y arroz integral para su completa recuperación".

Anita es consciente de la situación y se ha pronunciado sobre este asunto en un encuentro que ha tenido con los medios de comunicación tras la final de Supervivientes. "Yo tengo mi teoría, aunque tengo que hacerme pruebas médicas para saber si tengo una bacteria, como dijo el médico, y poder tratarme", explica. "Desde enero a marzo, cuando se emitió La isla de las tentaciones, lo pasé fatal y no comía nada, solo batidos de proteína. Adelgacé una barbaridad y eso está muy mal, porque la tristeza no se puede pagar con la comida dejando de comer", ha admitido.

Para Anita todo cambió cuando arrancó Supervivientes y pudo encontrarse con Montoya, después del distanciamiento que habían tenido tras su paso por La isla de las tentaciones. "Llegué a Honduras, pude hablar con Montoya y empecé a volver a quererme", indica. "Cuando empecé a estar feliz, empecé a comer. La gente tiene efectos rebotes fuera y yo lo tuve dentro", confiesa. "Y encima me he hinchado a cocos y almendras", ha bromeado.