María José Suárez, ex de Álvaro Escassi, no se calla y habla de la ruptura del jinete con Sheila Casas: "Totalmente predecible"

Siete meses ha durado el amor entre el ex de Lara Dibildos y la hermana de Mario Casas. Tras la reciente salida de Álvaro Escassi de Supervivientes, el jinete y Sheila Casas han decidido poner punto y final a su corta, pero intensa historia de amor. Según el comunicado que ambos compartieron este viernes en sus redes, la ruptura ha sido de mutuo acuerdo. Poco después, él compartió también un mensaje un tanto intenso sobre cómo el tiempo cura y cómo algunas personas marcan para siempre. Ahora ha sido su ex, María José Suárez —a quien Escassi le fue infiel con un conocido actor español—, la que no ha querido morderse la lengua sobre la ruptura.

La modelo se ha pronunciado con su habitual descaro: "Totalmente predecible", le ha espetado en un mensaje a un colaborador de Socialité este sábado.

Y la cosa no se ha quedado ahí. Sobre el jinete, ha lanzado una pulla directa: "Bueno, el que todo lo había hecho mal antes, no lo iba a hacer ahora bien", ha dicho.

La relación entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez duró tres intensos años. Hicieron pública su historia en 2021 y hasta celebraron una boda simbólica a bordo de un crucero. Pero el cuento de hadas no tuvo final feliz: en junio de 2024 pusieron punto y final tras meses de rumores, crisis y testimonios que señalaban al jinete como infiel.

María José Suárez y Álvaro Escassi

Los siete meses de amor de Escassi y Sheila Casas

Álvaro y Sheila se conocieron en el plató de Tardear, cuando ambos ficharon como tertulianos de Ana Rosa Quintana para acompañarla en las tardes, y la química entre ellos fue instantánea. Negaron su relación durante varias semanas, asegurando que solo eran amigos, pero no tuvieron más remedio que confirmar la evidencia a finales de 2024. La marcha de Escassi a Honduras para participar en Supervivientes supuso una prueba de fuego que parecían haber superado con creces, pues el reencuentro entre ambos fue muy apasionado. Horas antes de emitirse el comunicado de la ruptura, el propio jinete bromeaba sobre una posible boda: "Ella no quiere". Ante la insistencia de sus compañeros, echaba balones fuera: "Tengo 51 años, no estoy para bodas, estoy para ser abuelo". Por su parte, el comunicado de Sheila Casas cayó como un jarro de agua fría entre sus amigos y seguidores.

Sheila Casas y Álvaro Escassi