Álvaro Muñoz Escassi y Terelu Campos lo dan todo cuando no hay cámaras: "No me lo esperaba de vosotros"

Uno de los temas que más interés ha generado en esta edición de Supervivientes ha sido el supuesto romance del pasado entre Álvaro Muñoz Escassi y Terelu Campos. Ambos han evitado confirmar o desmentir lo ocurrido, alimentando así la curiosidad del público. Sin embargo, este viernes, la tensión entre ambos volvió a subir cuando coincidieron en el plató de ¡De viernes!, el programa de Telecinco.

El jinete, recién salido del reality, acudió al espacio para ofrecer su primera entrevista tras su paso por el concurso. Allí se encontró con Terelu, colaboradora habitual del programa, en un reencuentro que prometía generar titulares. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ¡De Viernes! había grabado su conversación privada antes de entrar en directo.

¡De Viernes! grabó una conversación privada entre Terelu Campos y Álvaroz Muñoz Escassi

"No me lo esperaba de vosotros", dijo Escassi, visiblemente molesto al enterarse de que su charla con Terelu en una de las salas del grupo había sido registrada sin su conocimiento y emitida ante millones de espectadores. En la grabación, ambos conversan con tono cómplice y retoman viejas confidencias. "Nos van a dar caña hoy con lo nuestro", comentó Escassi, a lo que Terelu respondió haciendo alusión a un momento en La Palapa: "Yo es que creo que… Lo que te dije en La Palapa, ¿no?".

Las imágenes no confirmaron nada de forma explícita, pero sí evidenciaron una notable cercanía entre ambos. Después del vídeo, la complicidad continuó en plató. Escassi no dudó en lanzarle un piropo a Terelu: "Con el pelito rizado me recuerda a Sheila (su novia). Estás guapísima con el pelo rizado". Un comentario que no pasó desapercibido ni para el público ni para los colaboradores.

Aunque ambos se mantuvieron esquivos a la hora de ofrecer detalles concretos sobre la naturaleza de su relación pasada, el jinete sí admitió algo que dejó entrever más de lo que quiso decir: "Tonteo siempre ha habido".

El enigma sobre lo que realmente sucedió entre Terelu y Escassi continúa, pero lo cierto es que, delante o fuera de cámaras, su química es innegable. Y el público, por supuesto, sigue muy pendiente.