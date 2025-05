Lara Dibildos, tajante sobre el supuesto affaire entre Terelu Campos y Escassi: "Eso que se han llevado..."

Lara Dibildos se pronunció este martes acerca de un tema del que se está hablando en Supervivientes: si Álvaro Muñoz Escassi y Terelu tuvieron algo, o no, en el pasado. Ninguno de los dos lo confirma, pero tampoco lo desmiente. Hay que recordar que ambos concursan en Honduras. La hija de María Teresa Campos, ahora, está de vuelta en los Cayos Cochinos tras darse una segunda oportunidad.

En la última gala del reality, Sandra Barneda insistió al novio de Sheila Casas en que le contara la verdad: "Te lo vuelvo a preguntar de otra manera. ¿Terelu y tú tuvisteis en un momento determinado o puntual de vuestra vida... Más que palabras, besos, una noche…?". Él echó balones fuera: "Sandra, ya sabes que ante todo soy un señor y no hablo de esas cosas... Y menos de Terelu, que es amiga mía. No voy a decir nada". Por su parte, la hermana de Carmen Borrego respondió: "Sandra, yo soy una señora… Parece que solo los caballeros no pueden contar las cosas y las señoras sí. Yo soy una señora"

Lara Dibildos entró al debate este martes, pero desde el plató de TardeAR, al que acudió: "Nunca me lo ha contado ni una ni otro, pero eso que se han llevado ellos", afirmó, tajante, y aclaró que su ex nunca le cuenta con quién se acuesta, así como tampoco lo hace la madre de Alejandra Rubio: "Si hubiera salido el tema de conversación... Pero tampoco tenemos una relación de decirnos con quiénes nos acostamos". La hija de Laura Valenzuela es amiga de Terelu. Es también la productora de Santa Lola, la obra que Terelu ha dejado aparcada tras su estreno en Valladolid para volver a Honduras.

Carmen Borrego también habló del tema en Vamos a Ver, donde explicó que, aunque desconocía esta información, no le extrañaría que el encuentro hubiera ocurrido: "Estamos hablando de una época en la que los dos eran jóvenes y dos bombones, y una cosa lleva a la otra".