¿Y si Terelu Campos sustituye a Laura Madrueño en Supervivientes All Stars?: "Hay que ser muy warrior, son condiciones extremas"

Laura Madrueño está de vuelta en España tras los cuatro meses que ha pasado en Honduras como presentadora de Supervivientes. La comunicadora, que no aclara si estará en la nueva edición All Stars que Telecinco prepara para septiembre, valora la edición y habla de las principales polémicas del concurso y sus protagonistas, entre ellas Terelu Campos, que ha sido el gran reclamo de la edición. Fue con miedo, pero regresó semanas después para sorpresa de todos. ¿Y si acaba de presentadora en la isla?

¿Te sorprendió que Borja fuese el ganador?

Me ha sorprendido y me alegro. Todos hacemos nuestras cábalas. Lo que más me gustó de la final del martes fueron los juegos, cómo fue cambiando todo a lo largo de la gala. La opinión en las redes o en la prensa es que esto está amañado, que no es real. Nos critican constantemente.

Muchos se enfadaron con el cuarto puesto de Anita. ¿Merecía más?

La audiencia decide. Me dio pena no tener una mujer en la final. No tener más mujeres. Nos han pesado mucho los abandonos que se produjeron al comienzo, porque ellas fueron las primeras en irse.

¿Por qué no ganan más mujeres o no llegan tanto a la final?

La audiencia es la que decide. Por mucho que ellos se nominen, si la audiencia quisiera tener más mujeres en el programa, las votaría. Anita, Makoke o Carmen Alcayde han sido muy luchadoras y lo han dado todo.

Supervivientes despierta muchos comentarios y críticas. ¿Los lees? ¿Te molestan?

Intento no estar pendiente de esas cosas. Son muchos meses, es muy duro y tenemos que ser fuertes psicológicamente. Yo estoy contenta con mi trabajo y si tengo que recibir alguna crítica, será de quien la tenga que recibir. Siempre que sea constructiva y procedente de una persona de confianza. Es maravilloso que nos vean, que opinen, porque de esos vivimos.

Ahora vuelves a tu vida real. ¿Cómo te enfrentas a ello?

Volvemos como si viniéramos de la luna. Las últimas ganas allí son de una adrenalina tremenda y toca despedirse de todo el equipo, que durante estos meses se vuelve familia. Allí haces vida con el equipo y es difícil salir de la burbuja de Supervivientes y volver a la vida real. Pero también tengo ganas de volver, es demasiado intenso.

¿Se te quitan las ganas de playa de cara a las vacaciones de verano?

No, además, ya sabéis que yo soy muy buceadora.

Terelu Campos ha sido una de las grandes protagonistas de la edición. ¿Cómo la has visto?

Me ha encantado, me lo he pasado genial con ella. Creo que ha sido muy generosa, se ha tirado del helicóptero dos veces y lo ha disfrutado un montón. Hemos visto a una Terelu divertida que ha hecho lo que ha podido y lo ha dado todo. Ha estado muy bien y yo me lo he pasado de diez con ella.

¿Crees que volverá?

¿En el All Stars? No lo sé, ganas tenía de volver, porque ha estado dos veces.

En septiembre, llega Supervivientes All Stars. ¿Te apetece presentarlo?

Hoy estamos celebrando el final de Supervivientes 2025...

¿Crees que Terelu sería una buena sustituta para presentar Supervivientes All Star?

Es muy duro, hay que ser muy warrior para hacer Supervivientes. No digo que ella no lo sea, pero son condiciones muy extremas para trabajar. Pero, oye, quién sabe...

¿Qué es lo siguiente que te apetece hacer en televisión?

Lo tengo siempre en la cabeza, pero me encanta que la tele me sorprenda. Nunca sabes qué vas a conseguir la próxima temporada. Ojalá afrontar nuevos retos, me gusta aprender y tener cosas nuevas porque me aburro.