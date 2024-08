Escassi fue infiel a María José Suárez con un conocido actor español: "Tuvieron varios encuentros"

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en el protagonista indiscutible este verano. Tan solo un mes después de que María José Suárez anunciara su ruptura con el jinete el pasado mes de junio, el ex concursante de MasterChef Celebrity desató su pasión con Hiba Abouk en un hotel Only Adults de Túnez, tal y como desveló en primicia Informalia. Así las cosas, cuando parecía que las aguas se habían calmado para Escassi, Enrique del Pozo ha desvelado que el ex de Lara Dibildos fue infiel a María José con un conocido actor español.

"Tuvo unos encuentros antes de salir con María José y se volvieron a encontrar estando con ella. Por eso a mi amigo le parece una falta de respeto que diga que han tenido una relación abierta cuando la relación abierta solo lo ha tenido él. Le fue infiel a María José. Ella no sabía absolutamente nada. El disfruta de su vida y me parece perfecto, pero si engañas a otra persona...", ha manifestado del Pozo este domingo en Socialité.

Al parecer, según Enrique del Pozo, esta no ha sido la única relación de Escassi con un hombre. "Lo que no entiendo es porque niega que es bisexual. Hay más hombres. Ha tenido también una relación con un deportista en activo, español y muy conocido", ha revelado.

El misterioso actor con el que Escassi ha tenido varios encuentros

Aunque Enrique del Pozo se ha negado a desvelar la identidad del actor, el colaborador ha revelado que su amigo está activo en el mundo de la interpretación y ha señalado que es más joven que el jinete. "Es uno de los grandes actores de este país, tiene un cuerpo parecido al de Álvaro. Está en activo; es un poco más joven que Escassi. No quiere que se sepa quién es porque ahora mismo está inmerso en un proyecto muy grande y no quiere que se le vincule con eso ni pasar a ser 'el chico de Escassi'", ha asegurado.