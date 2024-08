Las encuentros de Escassi con un conocido actor español: "Se han querido bastante"

Álvaro Muñoz Escassi no pierde el tiempo este verano. Un mes después de que María José Suárez confirmara al más puro estilo María Jiménez su ruptura con el jinete, Escassi desató su pasión con Hiba Abouk en un hotel Only Adults de Túnez, tal y como desveló en primicia Informalia. Este sábado, mientras Escassi está en Colombia por motivos laborales, Enrique del Pozo ha desvelado que el ex de Lara Dibildos ha tenido encuentros especiales con un actor español muy conocido.

"Es un hombre libre, él lo ha dicho. Con un amigo mío, que es un actor muy conocido en este país, ha tenido unos encuentros especiales, libres y afectuosos", ha desvelado el actor a las cámaras de Europa Press.

Sin desvelar el nombre del actor con el que Escassi habría tenido varios encuentros, del Pozo ha asegurado que el ex concursante de MasterChef Celebrity y su amigo se han querido bastante. "Me ha pedido que no diga el nombre, pero ha tenido unos encuentros afectuosos, sensibles y cariñosos bastantes veces con él. Escassi dice que no es bisexual, no lo sé. Se han querido bastante", ha sentenciado.

Escassi, protagonista del verano

Está siendo un verano agitado para Escassi. Todo comenzó en junio, cuando María José Suárez anunció su ruptura con el jinete después de tres años de relación y pronto se filtró una infidelidad y una presunta extorsión. Él acudió a De Viernes para dar explicaciones con la esperanza de contener el tsunami que se avecinaba. Aseguró que no había sido infiel a María José Suárez porque eran una pareja abierta y que Valerí, la transexual colombiana con la que la engañó, le había pedido dinero a cambio de discreción. Aseguró, además, que su relación con Hiba Abouk (que adelantamos en primicia en este digital) no era más que una amistad. Sin embargo, sus declaraciones solo echaron más leña al fuego y mientras que las dos primeras desmintieron la versión del jinete, desde Informalia desvelamos que los 'amigos' Álvaro e Hiba habían desatado su pasión en un hotel Only Adults de Túnez.

Y el culebrón no ha terminado todavía: Escassi demandó a Valerí por presunta extorsión, ella lo ha demandado a él por injurias y María José Suárez estudia emprender medidas legales por dañar su imagen pública y su honor. Hiba, de momento, se ha retirado de escena. Continuará...