Escassi se aloja en un lujoso hotel de 1500 euros la noche pero no lo paga: los detalles de su escapada a Colombia

Se desvelan nuevos datos sobre el viaje de Álvaro Muñoz Escassi a Colombia, concretamente a Cartagena de Indias. Este miércoles, el ex de María José Suárez fue visto en uno de los locales más conocidos de la ciudad en compañía de una mujer con la que se mostraba muy cómplice y que ahora ha cobrado nombre y apellidos. Se trata de María Baque y es dueña de una empresa de café con la que el sevillano lleva años trabajando.

La última 'escapada' de Escassi no se trata de un nuevo viaje romántico sino por motivos laborales. El jinete y su 'jefa' se han alojado, junto a la pareja de ella, en una suite del hotel Santa Clara, el más lujoso de la zona. Con una espectacular piscina ambientada en el clima tropical, un restaurante con 400 años de historia, zona de spa en la que realizan tratamientos holísticos y actividades como yoga, coctelería y catas de café, cuesta la friolera de 1500 euros la noche. Según TardeAR, la factura la ha abonado María.

La reunión ha sido organizado para inversores de café de todo el mundo. Ella es la dueña y jefa de una cadena importante de cafés que se producen en Colombia y Álvaro, que trabaja con ella desde hace años, la ha acompañado para hacer un estudio de mercado. Este jueves se han trasladado a una villa en Cartagena con otros 20 empresarios.

Escassi, protagonista del verano

Está siendo un verano agitado para Escassi. Todo comenzó en junio, cuando María José Suárez anunció su ruptura con el jinete después de tres años de relación y pronto se filtró una infidelidad y una presunta extorsión. Él acudió a De Viernes para dar explicaciones con la esperanza de contener el tsunami que se avecinaba. Aseguró que no había sido infiel a María José Suárez porque eran una pareja abierta y que Valerí, la transexual colombiana con la que la engañó, le había pedido dinero a cambio de discreción. Aseguró, además, que su relación con Hiba Abouk (que adelantamos en primicia en este digital) no era más que una amistad. Sin embargo, sus declaraciones solo echaron más leña al fuego y mientras que las dos primeras desmintieron la versión del jinete, desde Informalia desvelamos que los 'amigos' Álvaro e Hiba habían desatado su pasión en un hotel Only Adults de Túnez.

Y el culebrón no ha terminado todavía: Escassi demandó a Valerí por presunta extorsión, ella lo ha demandado a él por injurias y María José Suárez estudia emprender medidas legales por dañar su imagen pública y su honor. Hiba, de momento, se ha retirado de escena. Continuará...