La ruptura entre el jinete y la abogada ha sido, para muchos, una auténtica sorpresa. Llevaban siete meses juntos y nada hacía sospechar que había problemas entre ellos. Y es que no los había. Al menos, hasta que Escassi se marchó a Honduras para participar en la última edición de Supervivientes. Desde allí le mandó guiños, besos y mensajes a Sheila Casas, que los recibía encantada: "Te amo", le dijo al recibirlo en el plató hace solo dos semanas. Sin embargo, parece que estos tres meses separados no han servido para reforzar su amor, como todos creíamos: "Álvaro me dice claramente que el tiempo que han estado separados les ha pasado factura".

Lo aseguraba este lunes Leticia Requejo. El jinete admite que pasar tres meses sin verse ni hablarse ha sido una prueba para la que no estaban preparados y ahora, de nuevo juntos en Madrid, se han dado cuenta de que no es el momento para tener una relación seria. El ex de Lara Dibildos ha explicado también que la decisión ha sido muy meditada, para nada fruto de un enfado o un impulso, y que la ruptura, de mutuo acuerdo y completamente amistosa, se formalizó hace ya varios días.

El jinete desmiente de forma tajante los rumores que apuntan a una presunta infidelidad por su parte y también las informaciones que señalan fricciones con la familia Casas. Asegura que regresó de la isla "un poco desubicado, diferente", y al reencontrarse en Madrid con Sheila se dieron cuenta de que estaban "en puntos distintos". Escassi ha confesado en Tardear que ha "aprendido de sus errores" y no quiere repetirlos: "No quiere fastidiar una relación bonita y cree que es mejor dejarlo a tiempo que fastidiarlo".

Por último, el empresario admite que sigue enamorado de Sheila, pero cierra las puertas a esa posible reconciliación de la que hablan muchos: "Segundas partes nunca fueron buenas", ha dicho.