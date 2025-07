Sheila Casas se revuelve ante los rumores de infidelidad y aclara el motivo de su ruptura con Escassi: "Es absolutamente falso"

La ruptura entre Álvaro Escassi (57) y Sheila Casas (31) ha caído como un jarro de agua fría. Especialmente tras la salida del jinete de Supervivientes, donde ha pasado tres meses alejado de la que ya es su ex. Lo que parecía ir viento en popa ha acabado en un adiós definitivo tras siete intensos meses de relación. Ambos lo confirmaron este viernes con un comunicado conjunto en redes. Las reacciones no se han hecho esperar, y mucho menos los rumores. Se habla ya de una posible infidelidad, algo a lo que la hermana de Mario Casas ha respondido muy rotunda.

Ante el revuelo, Sheila no ha tardado en pronunciarse para cortar de raíz las especulaciones: "Quiero dejar claro que es absolutamente falso que nuestra relación haya terminado por una infidelidad. No ha existido tal cosa por parte de ninguno de los dos", ha declarado tajante en una historia.

La abogada ha insistido en que entre ellos sigue existiendo "un profundo cariño y respeto mutuo" y que ambos "se desean lo mejor". Pero no se ha quedado ahí. Casas también ha cargado contra ciertos medios: "Lamento que algunos medios de comunicación estén haciendo un periodismo irresponsable, difundiendo rumores infundados sin contrastar la información. Este tipo de actuaciones solo contribuyen a desinformar y dañar gratuitamente por dar una noticia nueva", ha zanjado muy molesta.

Sheila y Escassi en la salida del jinete de Supervivientes

Pero si alguien no se ha sorprendido con la ruptura, esa ha sido María José Suárez. La ex del jinete, con quien mantuvo una relación de tres años, no ha dudado en lanzar algún que otro dardo envenenado desde Socialité: "Totalmente predecible", decía con cierta inquina este sábado a un colaborador del programa.