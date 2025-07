Frank Blanco frena en seco a las colaboradoras de 'Tardear' por lo que dicen de Michu: "No habléis si no tenéis ni idea"

Tardear recibió este martes en su plató a Tamara, la hermana de Michu. La invitada ya acudió al programa el pasado viernes, pocas horas después de enterrar a la ex de José Fernando. Durante su entrevista, Frank Blanco tuvo que llamar al orden a sus compañeros cuando se refirieron al enfrentamiento ente Tamara y Gloria Camila sin ningún tipo de tacto. Esta situación también ocurrió en Vamos a Ver hace solo una semana, cuando Joaquín Prat se vio obligado a frenar a sus colaboradores por el mismo tema.

Frank Blanco dio paso a un vídeo donde se resumía la guerra entre la madre y hermana de Michu contra la familia Ortega Cano. Tras visualizarlo, el presentador le preguntó a Tamara quó opinaba al respecto. "Gloria no sabe nada de la vida de Rocío", sentenció. Además, la invitada aclaró que Gloria Camila "solo tiene cuatro fotos y tres meses que ha estado en su casa y la niña tiene ocho años, no sabe ni a qué colegio va ni cómo se llaman las profesoras de flamenco de Rocío". "Gloria Camila es muy falsa, es muy mentirosa y es una sin vergüenza", soltó sin tapujos.

Ante esta situación llena de tensión, Blanco le pidió que se calmase. "Pero si tienes que llorar, llora ,que es muy bueno", le animó Tárrega cuando iba a leer el mensaje que le envió Gloria al saber que iba a acudir al plató de Tardear.

Frank Blanco corta a sus colaboradoras

Paloma Barrientos se interesó pro la relación que mantenía con su hermana ya que hace unos días se dijo que era inexistente. Ante esto, el presentador se plantó: "A ver, por favor, no desviemos, está leyendo el mensaje". "El otro día os pedí, por favor, calma. Tamara no es una persona que esté todos los días en un plató de televisión y hace una semana que enterró a su hermana, tengamos un poquito de tacto", sentenció Blanco pidiendo más respeto a sus compañeras.

Durante estos días, se dio a conocer que Michu había dejado por escrito en sus últimas voluntades que la custodia de su hija la tuviese Ortega Cano. Tamara desmintió en Tardear esta afirmación y aseguró que cuando nació la niña, ella tuvo que firmar que sería la tutora legal en caso de fallecimiento de su hermana.

Tras esta revelación, Tárrega confirmó que sería ella quien tendría la custodia de Rocío. "Pero quien tiene la tutoría de José Fernando es Ortega Cano", saltó Barrientos. "Pero eso no tiene nada que ver", le respondía Tamara de nuevo.

Tras este cruce de informaciones, Blanco se puso serio de nuevo con las colaboradoras. "Os voy a pedir que no nos perdamos en cosas que no tenemos ni idea. Es que estamos hablando de cosas que no tenemos ni idea", espetó el presentador. "Pero yo esto sí lo sé", replicó Paloma respecto a la custodia de José Fernando. "Esta sí, ahora todos somos jueces. Cada caso es un mundo", finalizó Frank Blanco.