Frank Blanco desvela todo lo que hubo detrás de su salida de 'Zapeando': "No fue mi decisión"

Hace ya seis años que Frank Blanco abandonó Zapeando. Aunque en ese momento se dio a conocer que fue decisión del propio Blanco no seguir presentando el programa de La Sexta, seis años después, ha decidido contar toda la verdad de lo que ocurrió.

El presentador ha reconocido que "no fue decisión mía, aunque lamentablemente así lo vendí y eso es lo que dije". Además, ha explicado sus motivos de esta decisión: "Pensé que jugaba a mi favor decir que había sido decisión mía". Blanco contó que abandonaba Globomedia "para afrontar nuevos retos profesionales", peor la realidad es que sus superiores buscaban un relevo.

"Lo que me pareció feo es que yo me iba a ir de vacaciones de verano un viernes y se esperaron a ese mismo día por la mañana para tener la conversación conmigo. Si hubiese dependido de ellos, ese día hubiese sido mi último programa", ha confesado ante los micrófonos del podcast Te vas a picar. Blanco, furioso al considerar que merecía una salida justa, negoció con sus jefes. "Volví de vacaciones, cerré la temporada e hice el relevo con Dani Mateo", ha explicado.

Además, el actual presentador de Telecinco ha querido dejar claro que no le echó la culpa a su reemplazo. "Yo no me enfadé con Dani Mateo porque, en estas cosas, nunca hay que equivocar al enemigo. Yo le deseaba lo mejor. No me parecía bien, pero no era culpa de él".

Fran Blanco también se ha sincerado sobre los cambios que sufrió el programa en la última etapa que él lo presentó. "Era una razón muy subjetiva. Se quería hacer cambios y se hicieron, pero fueron terribles y tuvieron que recular para volver al programa que teníamos que seguir haciendo", ha dicho. Blanco también ha reconocido que él "no coincidía con esas decisiones". "Si la cadena y la productora, que saben más que tú, dicen que el programa tiene que hacer un cambio profundo... pues muy bien, ahí lo tenéis", ha finalizado el presentador.