Plex arremete contra 'TardeAR': "Estas personas mayores se pasan la tarde hablando de las relaciones de un chaval de 22 años"

El revuelo por el triángulo amoroso entre Plex, su exnovia Uxue y Aitana sigue creciendo, y amenaza incluso con empañar el esperado lanzamiento del nuevo disco de la cantante, Cuarto azul, que ha salido este viernes 30 de mayo. Pero lo que más está dando de qué hablar son los motivos de esa ruptura, sobre todo por la manera en que ha salido todo a la luz. "Me dijo, 'Uxue, me he fo... a otra. Haz tu vida", confesó Uxue en una llamada al programa de TardeAR. Por su parte, Plex no tardó en reaccionar, lo que provocó que su ex diera un paso atrás y lo negara todo para, más tarde, quedar de mentirosa. "La llamada existió, pero yo no sabía que se estaba grabando ni que se iba a emitir. Me queda grande todo esto", reconocía ella la pasada tarde. Y ahora, lejos de quedarse callado, el youtuber ha vuelto a arremeter contra el programa de Mediaset.

En su último vídeo, Plex no se ha mordido la lengua y ha hablado del tema. "Telecinco me ha pedido en el programa de hoy que me disculpe por todo lo que dije. Creo que tienen razón, quiero disculparme", ha dicho con evidente ironía.

Y ha añadido: "Estoy tan arrepentido de que estas personas mayores se pasen la tarde en una mesa hablando de las relaciones de un chaval de 22 años, que les he hecho una canción como disculpa".

Además, aprovechó para invitar a sus seguidores a escuchar más música: "Por cierto, hoy mucha gente saca un montón de álbumes buenos, por si no sabéis qué hacer después del vlog. En Spotify hay un montón de música buena", dejando entrever su apoyo a su supuesta nueva novia, Aitana.