La artista, en plena promoción de su nuevo disco (Cuarto Azul), se ha visto envuelta en el nuevo escándalo sentimental de las redes sociales: la ruptura entre Plex y Uxue. Y es que el youtuber, que sale con Aitana desde hace un par de meses, dejó a su novia por la intérprete de Las Babys y lo hizo a través de una sorprendente llamada telefónica: "Uxue, me he f... a otra. Haz tu vida".

A partir de ahí, Plex comenzó a vivir la 'dolce vita' junto a Aitana mientras Uxue lloraba la traición (y el poco tacto, todo hay que decirlo) del que creía el hombre de su vida... hasta este miércoles, cuando la joven relató los hechos al programa Tardear en una llamada telefónica: "Me dejó de un día para otro por Aitana. Me parece muy triste lo que ha hecho. Dejó la puerta abierta, porque dice que no sabe cuánto tiempo van a estar juntos". Y aquí comienza el lío, porque el programa de Telecinco emitió la conversación y Plex se apresuró a desmentirla: "Han vendido en televisión una exclusiva que se supone que han hablado con mi ex y yo he hablado con ella y me dice que es mentira, no ha dicho nada", contaba él, muy airado, en un vídeo. Ella también envió un escrito: "Por medio del presente escrito deseo manifestar y dejar constancia pública de que la información difundida, relativa a una supuesta conversación mantenida por mi persona con un periodista, es completamente falsa".

Pero las mentiras tienen las patas muy cortas y desde el programa de Verónica Dulanto y Frank Blanco han respondido mostrando las pruebas, ante las que Uxue no ha podido negra la evidencia: "La llamada existió pero yo no sabía que se estaba grabando ni que se iba a emitir. Me queda grande todo esto".

El escándalo ha mostrado una cara el youtuber desconocida hasta ahora. Alabado por su simpatía, la manera de comportarse en esta situación, tanto con Uxue como con el programa, no han sido las más correctas y muchos se preguntan si también habrá mentido a Aitana para conquistarla o si ella conoce esta otra faceta de Plex. Y es que, según ha desvelado la propia Uxue, negó la famosa llamada a través de un escrito porque "estaba asustada" por las represalias que Plex y su entorno pudieran tomar en su contra. "Yo no quiero hacerle mal a nadie", dice, sonriendo tímidamente cuando le preguntan si se refiere a Aitana, que lanza su nuevo disco este viernes.

