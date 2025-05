La cantante de 25 años está a punto de lanzar su cuarto álbum de estudio, Cuarto Azul. Este viernes verá la luz su trabajo más desgarrador e íntimo de Aitana, a la que le fue diagnosticada una depresión hace ya un año. La artista se ha refugiado en el trabajo y los amigos para superar la enfermedad, que llegó tras una época de máximo estrés laboral y también sentimental. Por el corazón de la catalana han pasado Cepeda, Miguel Bernardeau y Sebastián Yatra, entre otros. Desde hace unas semanas lo ocupa el youtuber Plex, envuelto en una polémica con su ex novia. Ella, sin embargo, quita hierro al asunto y asegura: "Me he enamorado muy poco, me cuesta mucho, aunque soy de flechazos".

La artista ha acudido este jueves a El Hormiguero y ha esquivado con maestría las preguntas de Pablo Motos sobre su situación sentimental y sus amores, pero sí ha hablado abiertamente de su enfermedad, que ya mostró de la manera más cruda en su documental Metamorfosis: "Estuve bastante mal. Hay muchas cosas que no pusieron en el documental porque eran demasiado tristes". Aitana ha recordado que fue después de terminar su tercer disco cuando comenzó a sentirse verdaderamente mal: lloraba sin parar, se le hinchaba la cara... Un día, desde Lanzarote, llamó a su padre: "Le dije que no podía levantarme de la cama", ha desvelado. "La depresión es una condición médica real, no se trata solo de estar triste y ya".

"Agradezco mucho poder haber asistido a terapia", @Aitanax habla de su depresión #AitanaEH pic.twitter.com/vjE5N5tPLg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 29, 2025

"Agradezco mucho haber ido a terapia y que me ayudaran, me daba todo mucho miedo, medicarme, pero la medicación solo te regula, te ayuda. Sigo tomando medicación y estoy mucho mejor", continúa. "No controlas tu mente, yo me sentía culpable porque soy muy afortunada y no entendía por qué estaba triste". Aitana ha explicado que tuvo que cancelar muchos proyectos: "Me acuerdo de ir a una gala y fue muy heavy, disimulé como pude pero fue muy duro para mí".

Su amistad con Rafa Nadal

Aitana también ha hablado sobre su amistad con la familia Nadal, con los que disfrutó de unos días de asueto el pasado verano. "Con Rafa me llevo muy bien, con él y su familia. Me ha apoyado mucho desde Operación Triunfo. Es una persona increíble", ha dicho.

Además, ha desvelado que el tenista manacorí es su fan número 1: "Me envió un mensaje de 'He visto el documental con mi familia y me encanta '6 de febrero", ha contado Aitana. "Le dije: '¿Te la paso?' y me dijo 'Sí, por favor'", ha narrado divertida.

El Cuarto Azul

Aitana, que celebró una 'listening party' en la que escuchó el disco al completo junto a 10.000 fans en el Movistar Arena de Madrid este jueves, ha jugado con las palabras para bautizar su nuevo trabajo discográfico: "Me gustaba el juego de palabras de 'Cuarto azul' y cuarto disco. Y también yo crecí en un cuarto azul porque a mi madre hasta los 6 meses le dijeron que era un niño. En las últimas revisiones le dijeron que era niña. Con el cuarto azul, ropa de niño... Iba a ser Hugo", ha explicado. "Y luego el disco tiene dos partes, una más triste y otra con más luz. Hay quien relaciona el azul con la tristeza, para mí es paz", ha explicado.

En este disco colabora con una de sus artistas favoritas, Alaska: "Me encanta, es una tía superdotada, con unos valores brutales, lleva toda su vida y es icónica. Que me dijera que sí fue muy loco para mí". Juntas interpretan 'La chica perfecta': "Yo soy muy insegura, muy perfeccionista desde pequeña y me da mucho miedo que me critiquen, quería gustarle a todo el mundo. Al final lo hacen y esta canción es un poco reivindicativa. Yo no quiero ser perfecta. Soy una chica vulnerable y muy controladora, muy organizada, con muchos miedos y que me he equivocado un montón, la he cagado bastantes veces, de algunas me arrepiento y de otras no, aunque no cambiaría ninguna porque todas me han hecho ser mejor persona".