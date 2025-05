Aitana tiene su fortuna bien atada: repasamos el millonario patrimonio inmobiliario que le da de comer más allá de la música

A sus 25 años, Aitana es todo un fenómeno de masas. Desde que saltó a la fama tras su paso por OT, su carrera no ha hecho más que despegar a una velocidad vertiginosa. Acaba de lanzar su cuarto álbum, Cuarto azul, un trabajo que no solo repasa su imparable ascenso en la música, sino que también abre las puertas a su faceta más íntima y personal. En este disco, la cantante de Con la miel en los labios se desnuda emocionalmente y pone el foco en sus asuntos del corazón. Pero ojo, que no todo en su vida gira en torno al amor: la intérprete también ha sabido jugar muy bien sus cartas fuera de los escenarios, consolidando su faceta empresarial. Hoy día, ya tiene cubiertas las espaldas, por si el día de mañana -aunque cueste imaginarlo-, decide alejarse de la música.

Asesorada siempre por su padre, Cosme Ocaña, la ex triunfita ha sabido construir un patrimonio inmobiliario del que pocos pueden presumir a su edad. En estos siete años, Aitana ha ido tejiendo todo un entramado empresarial, a lo que en 2020 le dio forma y nombre: Sop y Oli S.L.[haciendo honor al nombre de sus perros], una sociedad limitada dedicada a la promoción inmobiliaria. La estrategia es evidente, reinvierte parte de sus ganancias musicales en propiedades, les hace pequeñas mejoras y las vende revalorizadas. Así lo hizo, por ejemplo, con el chalé que compró en la Dehesa de la Villa, en Madrid, por 700.000 euros, y que más tarde vendió por 1,5 millones. También tiene casa en Miami, en una exclusiva urbanización, cuyo valor supera el millón de euros.

Actualmente, la artista de Mon amour reside en una de las zonas más exclusivas de la capital. Se trata de una vivienda de tres plantas, con piscina privada, jardín, una pequeña discoteca y hasta un estudio de grabación, ubicada en Ciudadelcampo, a unos 30 kilómetros del centro de Madrid. Además, tiene otras dos propiedades destinadas al alquiler. Lo confesó ella misma en una entrevista en La Revuelta, y esto generó bastante revuelo entre sus haters. "¿Acaba de decir que está especulando con la vivienda en la televisión pública?", espetó una usuaria en X (antes Twitter) por aquel entonces. En total, posee 4 inmuebles: "Tengo cuatro casas. En una vivo, en la otra también vivo, que es en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas", contó en febrero. Así, suma un total de 4,5 millones de euros solo en propiedades.

Su nuevo álbum: 'Cuarto azul'

Aitana se sentó en El Hormiguero este pasado jueves para promocionar su nuevo álbum y aprovechó para hablar largo y tendido con Pablo Motos sobre temas muy personales, como su depresión y sus nuevas amistades. De hecho, el martes pasado, la cantante celebró una 'listening party' junto a 10.000 fans en el Movistar Arena, donde escucharon el disco completo por primera vez. Y anoche, Aitana explicó más detalles: "Me gustaba el juego de palabras de Cuarto azul y cuarto disco. Y también porque yo crecí en un cuarto azul, porque a mi madre hasta los seis meses le dijeron que era un niño. En las últimas revisiones le dijeron que era niña. Con el cuarto azul, ropa de niño… Iba a ser Hugo", contó entre risas. Y añadió: "El disco tiene dos partes, una más triste y otra con más luz. Hay quien relaciona el azul con la tristeza, pero para mí es paz".

En este disco colabora con una de sus artistas favoritas, Alaska: "Me encanta, es una tía superdotada, con unos valores brutales, lleva toda su vida y es icónica. Que me dijera que sí fue muy loco para mí". Juntas interpretan La chica perfecta: "Yo soy muy insegura, muy perfeccionista desde pequeña y me da mucho miedo que me critiquen, quería gustarle a todo el mundo. Al final lo hacen y esta canción es un poco reivindicativa. Yo no quiero ser perfecta. Soy una chica vulnerable y muy controladora, muy organizada, con muchos miedos y que me he equivocado un montón, la he cagado bastantes veces, de algunas me arrepiento y de otras no, aunque no cambiaría ninguna porque todas me han hecho ser mejor persona".