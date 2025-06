El paripé de Marta López, el teatrillo del vestido de su boda y el mal rollito con Frank Blanco (que ése sí es auténtico)

Es todo mentira. Marta López tiene el vestido de su boda confeccionado desde hace tiempo. Y no solo tiene uno… ¡Tiene dos! Por supuesto, ya se ha hecho las pruebas necesarias para lucirlos el gran día con su chico, Alejandro Huerta —exfisioterapeuta del rey emérito—, el próximo 27 de junio.

Lo que ha ocurrido estos días en TardeAR ha sido un paripé de cara a la audiencia en el que han participado la propia Marta y el diseñador Jordi Dalmau. Quien también se ha sumado, de manera incomprensible, a esta farsa ha sido Luis Pliego, director de la revista Lecturas y responsable de la exclusiva de la boda. Él interpretó el papel de director ofendido, dando a entender que si Marta no acudía con un vestido bonito, no le pagaría el dinero pactado por la exclusiva.

¿Y para qué inventarse todo esto? Para promocionar la boda y generar expectación con una polémica ficticia que recuerda, aunque en aquella ocasión fue real, a los problemas que tuvo Belén Esteban con su vestido de novia en su boda con Fran Álvarez. Nadie quería vestirla y, a pocos días del enlace, no tenía vestido. ¿Lo recuerdan?

Belén encargó su vestido a varias firmas, entre ellas Rosa Clará, y todas se negaron alegando falta de tiempo. Fue un auténtico dramón nacional. Pero Marta no es Belén. TardeAR, el programa de Verónica Dulanto y Frank Blanco, lo ha intentado igual.

Todo comenzó el martes, cuando en medio del "saloncito del corazón", sorprendieron a Marta con un vídeo del diseñador afirmando que no había vestido porque ella no acudía a las pruebas, que había anulado varias veces. Marta se hizo la sorprendida y dolida, diciendo que no tenía tiempo por sus tres hijos y el trabajo. Pero nada de eso era cierto. Todo está preparadísimo y la exclusiva, por la que, según nos cuentan, se embolsará unos 20.000 euros, también.

Aun sabiendo que era mentira, Luis Pliego quiso darle más tensión al teatrillo: "Si no tienes vestido, no te pago", dijo el primer día. Y remató el miércoles, cuando Marta acudió al atelier de Jordi Dalmau para continuar la farsa: "Si sale algo de la prueba o del vestido de novia, la exclusiva la paga TardeAR", soltó.

No, la exclusiva la pagará él, o sea, RBA, la editora de Lecturas, porque Marta se ha asegurado de ello. De hecho, para caldear el ambiente y conseguir que el enlace —que se celebrará en El Mirador de Cuatro Vientos— tenga la repercusión deseada, se han inventado este numerito.

Van unos 300 invitados, entre ellos numerosos compañeros de trabajo: Kiko Hernández con su marido Fran Antón (una relación que, por cierto, descubrió Informalia), Raquel Bollo, Verónica Dulanto, Leticia Requejo, el propio Luis Pliego… Aunque también hay ausencias notables, como la del copresentador de TardeAR, Frank Blanco, con quien Marta ha tenido sus más y sus menos. Hace unas semanas se llevó un buen disgusto en directo cuando descubrió que no estaba invitado. Y eso sí que no fue parte del show: nos consta que le sentó realmente mal.

En cualquier caso, todo sea por la pasta… la de la tele y la de la revista.