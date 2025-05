Marta López revela la lista de invitados de su boda y deja fuera a un compañero de Telecinco: "No hay rencor"

El próximo 28 de junio, Marta López se dará el 'sí, quiero' con Alejandro Huerta, el fisioterapeuta que trató al rey don Juan Carlos y que es 12 años menor que ella. En plena cuenta atrás para su gran día, la exconcursante de Gran Hermano está volcada en lo preparativos, incluida la siempre complicada lista de invitados.

Precisamente, por este asunto, Marta López ha generado revuelo en el plató de TardeAR, el programa de Telecinco donde trabaja como tertuliana. A raíz de la exclusiva que ha dado a Lecturas, que saldrá en los kioskos este miércoles, los compañeros del citado espacio se han enterado de que no todos están invitados a la boda, una decisión que ha generado un especial malestar en Frank Blanco, presentador del citado programa, ya que es uno de los que, por el momento, no está entre los invitados.

"Yo no me daba por invitado, pero no había drama", ha comenzado diciendo uno de los presentadores del mencionado espacio. Sin embargo, parece que la opinión del periodista ha cambiado cuando se ha enterado este martes que su compañera Verónica Dulanto sí figura entre la lista de invitados.

"Yo me he enterado hoy que Verónica Dulanto estaba invitada. Marta y yo tenemos una relación cordial, pero puedo entender que no me haya invitado. No pasa nada. Pero hoy me entero que a Verónica Dulanto sí, que no pasa nada…pero pasa", ha manifestado Frank.

Asimismo, incidiendo en su malestar, Frank Blanco ha subrayado que no entiende cómo Verónica está invitada y él no. "Si no hay rencor alguno, pero mira, 'TardeAR' en septiembre, si llega, cumplirá dos años. Empezó con Ana Rosa Quintana y muchos días cuando ella no estaba, estaba yo. Antes de compartir plató con Verónica, muchos años antes lo habías compartido conmigo. Si Verónica no estuviera en la ecuación, lo podría entender, pero esto es darte cuenta de que alguien a quien quieres te quiere menos", ha reconocido.

Tras las quejas del presentador, Marta ha aclarado que tiene una relación más cercana con Verónica, ya que es alguien en quien "confía". "No veo distinciones entre compañera y colaboradora. No quiero que nadie se sienta mal, ni quiero que me condiciones nada. Yo invito a quien me da la gana y quien quiera que venga y quien no quiera, que no venga", ha zanjado.