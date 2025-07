Isabel Jiménez frena en seco a Frank Blanco y le descoloca con un corte inesperado: "No me vendas nada"

Isabel Jiménez lleva 20 años presentando informativos, pero ahora ha cambiado de registro con el lanzamiento de su primer programa de entrevistas. Acaba de estrenar Mis raíces, en Cuatro, un formato que inauguró con una charla con la modelo y presentadora Blanca Romero. Jiménez lleva varios días de vacaciones, pero este jueves las interrumpió para promocionar en Mediaset el lanzamiento de este nuevo formato que vio la luz por la noche en el prime time de Cuatro. Así, intervino en Informativos Telecinco y después se pasó por el plató de Tardear.

"Hoy en Mediaset estamos de enhorabuena porque hay una compañera a la que queremos muchísimo, yo especialmente, no sé si el que más la quiere de Mediaset pero sino de los que más, y tiene muy buena pinta, hoy Isabel Jiménez estrena Mis raíces en Cuatro", dijo Frank Blanco al recibir en plató a Jiménez.

"Estoy encantada de estar aquí y estar contigo, mi amigo del alma", contestó la presentadora. Frank recordó que Jiménez había interrumpido sus días de descanso para acudir al programa para hablar de Mis raíces. "Isabel ha dejado sus raíces y sus vacaciones en Almería para venir a hablar del programa". "Yo ayer estaba en la playa me cogí mi avión y ahora estoy aquí a vender Mis raíces porque todo el mundo tiene que ver el programa", explicó ella.

Al finalizar la entrevista, Blanco recomendó ver por la noche el estreno del programa, pero también promocionó el resto de contenidos de Mediaset. "Tenemos mucho menú televisivo, tenemos Mis raíces en Cuatro, pero también hay... ", dijo. Sin embargo, en ese momento Isabel Jiménez saltó y le cortó: "No, no, no vendáis, ahora no me vendas nada, hoy hay que ver Cuatro", espetó ella. "Pero es que tenemos en Telecinco First Dates Summer Resort", apuntó su compañero. "¿Pero eso compite conmigo?", se interesó ella. "No, eso es a las 22.00. Y luego está Jesús Calleja sobrevolando la sierra del Rincón en Madrid. Pero vamos, que está Mediaset Infinity donde podéis verlo todo después", resolvió el presentador. "Eso iba a decir, eso se ve en diferido, cuando quieran a Calleja. Pero hoy, toca Cuatro", zanjó la presentadora.