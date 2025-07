Blanca Romero se sincera con Isabel Jiménez sobre su relación con Cayetano Rivera: "Sentí que no era mi sitio"

Isabel Jiménez está de estreno. Este jueves se ha emitido el primer episodio de Mis Raíces, el nuevo programa de entrevistas presentado por la inseparable amiga de Sara Carbonero, que busca ahondar en los orígenes y trayectorias personales de los famosos. En esta primera entrega, la protagonista ha sido la actriz y modelo Blanca Romero.

A lo largo de la entrevista, la ex de Cayetano Rivera se ha sincerado como nunca y ha mostrado algunas de sus facetas más desconocidas. Modelo, actriz, presentadora, compositora y, ante todo, madre, Blanca Romero ha compartido confidencias con Isabel Jiménez mientras repasaba los momentos clave de su vida personal y profesional. Un viaje emocional en el que ha estado arropada por su círculo más cercano: sus padres, su hermana Tania y, muy especialmente, su hija Lucía Rivera —fruto de su relación con el torero—, que ha querido formar parte de este homenaje tan personal a su madre.

La actriz y modelo se ha abierto en canal recordando una de las etapas más determinantes de su vida: la maternidad en solitario y su fugaz matrimonio con Cayetano Rivera. "En el mejor momento de mi carrera en París, consideré que lo mejor era quedarme embarazada", ha contado con rotundidad. "Fue un embarazo que pasé sola, tenía 22 años...", ha añadido.

El nacimiento de la niña fue muy dramático, "Lucía venía de pie", ha explicado. "Fue horrible, pensé en serio esto pasa un caso cada 100 y me tiene que tocar a mí...". A pesar de las dificultades, Blanca volvió pronto al trabajo: "A los dos meses estaba desfilando con Andrés Sardá, que no podía ni ponerme derecha, en bikini... pero lo hice". Reconoce que no lo habría conseguido sin el apoyo de su madre: "Con Lucía me ayudó mucho mi madre, me la medio crió mi madre...". Una crianza compartida que marcó profundamente el vínculo entre madre e hija: "Lucía tuvo una amiga con la que jugaba, que era yo", ha confesado.

Durante la entrevista, también ha intervenido sus padres: "Cayetano es la persona más educada y más agradable que te puedas encontrar", han dicho con cariño. "Luego lo pasamos muy mal cuando rompieron, le teníamos mucho cariño. Fue uno más de la familia", han confesado. Además, han revelado un trágico episodio que marcó la boda del torero con la modelo: "Mi sobrino, que era testigo de la boda, viniendo a la boda se nos mató en un accidente de coche. Quisieron cancelar la boda Cayetano y Blanca, pero la boda siguió para adelante. Por nuestra parte no fue una boda feliz", ha asegurado su madre.

La propia Blanca también ha reflexionado sobre su breve matrimonio con el torero: "Sentí que no era mi sitio. Yo me dormía en esas charlas", ha desvelado.