Fan y amiga de La Mari de Chambao, Blanca Romero no se perdió el concierto que la artista gaditana ofreció este domingo en el marco del Universal Music Festival, celebrado en Madrid. Una reaparición ante las cámaras en la que la presentadora de las últimas Campanadas de Telecinco se pronunció sobre las declaraciones de su hija, Lucía Rivera, acerca de María Cerqueira tras confirmarse su ruptura con Cayetano.

Hay que recordar que la joven modelo siempre mostró un gran cariño hacia la portuguesa en público, al contrario de lo que le ocurría con Eva González.

Y tras conocerse la ruptura del diestro y la presentadora lusa, Lucía Rivera mantuvo sus palabras de cariño hacia ella: "Yo adoro a María. Conmigo siempre ha sido maravillosa y es maravillosa. Tenemos una relación... Como si fuera mi segunda madre", confesaba hace unos días.

Unas palabras sobre las que Lucía se reafirmaba días después, reconociendo: "María es la única que tiene el visto bueno por mi parte por ahora. El otro día me echaron bulla por decir que era como mi segunda madre, pero es que es verdad. Yo lo sentí así al menos. Hay conexión y la adoro".

Sobre estas palabras, Blanca Romero ha aplaudido el papel que tuvo Cerqueria en la relación entre Lucía y su padre mientras la primera fue novia del torero: "No tengo el placer de conocerla, pero la verdad que fue una chica que hizo bien. Saneó una relación. Entonces hay que agradecérselo. Es una gran mujer y a las mujeres buenas hay que agradecérselo porque tenemos que ser buenas todas y ayudarnos. Y lo otro ya no está de moda", señaló la protagonista de Física o Química este domingo.

Al mismo tiempo, aunque insistió en que no le importa que su hija dijese que la portuguesa es como una segunda madre para ella, la asturiana cree que Lucía "exagera un poco": "Una madre como una madre... Pero no, la quiere mucho, la trató con mucho cariño. ¿Cómo me va a importar?".

Y añadió: "A los niños cuanta más gente los quiera mejor siempre, porque nunca sobra el amor. Cuanto más amor, más salud", ha sentenciado.