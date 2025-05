Fotografían a Isabel Jiménez en la playa con su marido pero ésta es la verdadera situación del matrimonio

Isabel Jiménez sacó hace semanas a su marido de su vida "patrimonial" y "empresarial", e incluso le dejó fuera de las empresas y sin acceso a las cuentas corrientes que compartían hasta que se separaron, según pudimos comprobar en distintos documentos registrales. Además, esta "ruptura" patrimonial se había producido de modo súbito, recientemente y de manera unilateral por parte de la periodista, de acuerdo con los datos verificados y sus fechas.

Por otra parte, el ingeniero y la presentadora no viven juntos, ya que él, al menos hasta hace una semana residía en un centro que no se corresponde con ninguna de las propiedades del matrimonio: ni la casa de Madrid ni la de Almería. Otra cosa es que, como dijo la revista Semana cuando avanzó la noticia de la delicada situación del matrimonio, Isabel y el padre de sus hijos sigan viéndose y compartiendo momentos como los que han captado los paparazzi de Hola. Precisamente porque, como recuerda la presentadora de Informativos Telecinco, comparten hijos: "Somos familia". Las recientes de Isabel Jiménez junto a su marido, Álex Cruz, disfrutando de unos días en La Graciosa, no son por tanto una reconciliación. La realidad del matrimonio dista mucho de ser tan idílica como parece en las fotografías que ocupan este miércoles una ventana de la portada de Hola.

Tal como hemos podido confirmar a través de documentación registral, la presentadora de Informativos Telecinco sacó hace semanas a su marido de su "vida patrimonial y empresarial", como avanzamos. De manera unilateral y repentina, Jiménez restringió el acceso de Cruz a las cuentas corrientes compartidas, así como desvinculado su nombre de las propiedades y actividades empresariales que tenían en común. Esta decisión marcó una ruptura no sabemos si emocional o sentimental pero sí económica o empresarial.

A pesar de estas medidas, Isabel y Álex siguen manteniendo contacto. "Somos familia", ha explicado la periodista al ser preguntada por la situación. Una frase que resume la complejidad del vínculo que los une tras veinte años de relación, dieciséis de ellos casados, y dos hijos en común. Lo cierto es que, según fuentes cercanas a la periodista actualmente no viven bajo el mismo techo. Hasta hace apenas una semana al menos, el ingeniero no residía en ninguna de las viviendas conyugales, ni en Madrid ni en Almería. Aun así, la relación personal continúa, y comparten momentos puntuales por el bienestar de sus hijos y por el cariño que conservan.

La propia Isabel ha evitado confirmar o desmentir una separación. "No he hablado de separación ni de reconciliación…", declaró hace unos días durante la celebración del décimo aniversario de Slowlove, la firma de moda que fundó junto a Sara Carbonero. Su amiga y socia le mostró su apoyo públicamente: "Isabel es superfuerte, superluchadora y está afrontando las cosas que vienen".

El viaje a La Graciosa también fue posible gracias al vínculo de amistad que une al matrimonio con Sara Carbonero y su actual novio, el empresario canario Jota Cabrera —quien, curiosamente, fue presentado a Sara por el propio Álex Cruz—. Así, mientras las imágenes alimentan te conciliaciones, Isabel responde con serenidad: "Pase lo que pase, siempre vamos a ser una familia y vamos a actuar como tal. Hemos sido un equipo en los últimos 20 años y lo seguiremos siendo". Una declaración que, lejos de aclarar del todo la situación sentimental, confirma lo esencial: la prioridad de ambos sigue siendo la familia.