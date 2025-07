Tamara, la hermana de Michu, responde a la amenaza judicial de Gloria Camila: "La estuve respetando hasta que me insultó"

Este miércoles, Gloria Camila anunció que emprenderá acciones legales contra Tamara, la hermana de Michu —la exnovia de José Fernando Ortega Cano que falleció el pasado 8 de julio a los 33 años por una enfermedad congénita— tras sentarse en un plató y asegurar que la hija de José Ortega Cano no se preocupa por la pequeña, además de revelar cómo es ella en las distancias cortas. Este jueves, además, se ha sabido que José Fernando pedirá la custodia de su hija María del Rocío, de 8 años, fruto de su relación con Michu. A las amenazas judiciales de la hija de Ortega Cano, Tamara ya ha respondido.

"Yo solo pedí que se ocupen de la niña y que no se pierda el vínculo. Les pedí algo cordial, que no sea yo quien tenga que estar llamando todo el rato, que sean ellos los que se preocupen", ha comenzado explicando este jueves la hermana de la fallecida en TardeAR. Y sobre la polémica, ha echado más leña al fuego: "Ella se sentó el 14 de julio a insultarme, y claro, al día siguiente le dije mentirosa y falsa. La estuve respetando hasta que me insultó".

Tamara también ha reconocido que se alteró por los insultos: "Es verdad que me enfadé, porque la vi insultándome. Yo también tengo vídeos donde ella me insulta. Le hablé bien, solo expuse una cosa y ya está. Por mi parte, pido disculpas, es verdad que me enfrasqué un poco por lo que vi", se ha disculpado.

Frente al nuevo giro en la batalla por la custodia de la pequeña, Tamara ha sido tajante: "Me veo con todo el derecho de responder y dar la cara, igual que ella viene aquí a trabajar. José Fernando no puede pedir la custodia de la niña. Vamos a luchar por la custodia como parte materna… ", ha asegurado. Y ha vuelto a incidir en el papel de Gloria como tía: "No se ocupa lo suficiente, ni a nivel emocional ni económico".

En medio de esta batalla familiar, una supuesta prima de Michu ha asegurado que Tamara tenía una mala relación con su hermana y que no se ha ocupado de su sobrina, acusándola de celosa y de buscar dinero y fama en los platós. "Tamara es muy celosa, le hubiera encantado ser Michu. Va a los platós por dinero. Es muy avariciosa...", ha destacado en una videollamada.

Una batalla familiar por la custodia de la hija de Michu y José Fernando

La muerte de Michu el pasado 8 de julio conmocionó de lleno a su entorno. La joven, aquejada de una enfermedad congénita cardiovascular, falleció con solo 33 años, dejando muchas incógnitas sobre el futuro de María del Rocío, su hija de 8 años. Inicialmente, se dijo que confiaba en José Ortega Cano para cuidar a la pequeña, pero finalmente será la familia materna quien asuma esa responsabilidad. Sin embargo, José Fernando ha cambiado de opinión y ha comunicado que quiere hacerse cargo de la niña, un giro que añade aún más tensión a esta complicada situación familiar.