Marta Peñate, tachada de "mentirosa" por apoyar a Rocío Carrasco en el pasado y ahora ser amiga de Olga Moreno: "Idos a tomar por saco"

Marta Peñate no se libra de las polémicas, y es que la ganadora de Supervivientes All Stars ha protagonizado un nuevo revuelo, esta vez en las redes sociales. La canaria inició un directo en Instagram y, tras unas declaraciones sobre Olga Moreno, los usuarios se le han echado encima.

Todo empezó cuando la exmujer de Antonio David Flores accedió a la conexión de Peñate con sus seguidores de Instagram. Ella le saludó y, de paso, respondió a quienes la señalan por haber forjado una amistad con la sevillana.

"Los mensajitos que me enviáis preguntando por qué soy amiga de Olga... Idos a tomar por saco, lo tengo que decir así de claro", avanzó antes de defender los motivos por los que mantiene una buena relación con la exsuperviviente: "Yo de Olga conozco lo que yo viví y lo que yo vi en Supervivientes. Yo, de su pasado, de sus mierdas y de las mierdas que la gente quiere hablar no sé nada. A mí, Olga como persona, me parece superguay. He disfrutado y me he reído con ella".

"Yo de Olga conozco lo que yo viví, yo de su pasado y de las mierdas que la gente quiere ver no se nada, y a mí Olga como persona me parece super guay"



Unas palabras por las que los internautas la han tachado de "mentirosa", ya que en el pasado se declaraba defensora de Rocío Carrasco. En marzo de 2021, de hecho, publicó un tuit en el que mostraba su postura respecto a su distanciamiento de Antonio David Flores, al que acusó de haber ejercido, supuestamente, violencia de género y vicaria sobre ella.

Así hablaba del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva: "Me sorprendería que esto no batiera récords de audiencia en los últimos años. Toda España flipando. Yo me la creo por completo".

La novia de Tony Spina tampoco se pronunció sobre los motivos por los que ella es la única persona que supuestamente conoce el porcentaje con el que ha ganado la edición (70%), a pesar de haberlo compartido por error a través de un post que fue eliminado por ella misma. Fue el pasado domingo 28 de julio cuando la exparticipante de La isla de las tentaciones se impuso a Sofía Suescun, dejándola en tercera posición, y a Alejandro Nieto, que quedó el segundo. La canaria se hizo con la victoria con el 70% de los votos.