Olga Moreno pasa de Jorge Javier y esquiva la pregunta que le hizo la noche de su esperado reencuentro

Olga Moreno y Jorge Javier Vázquez no se veían las caras desde la expulsión de la concursante de Supervivientes All Stars. En las últimas semanas, solo había visitado las galas del reality que presenta Sandra Barneda y había evitado las de Jorge Javier, aunque ella aseguraba que no le invitaban las noches que conduce Vázquez. Así, al menos, se lo hizo saber a Kiko Jiménez en un duro encontronazo que tuvieron recientemente.

Este jueves, Olga Moreno reapareció en el programa de Jorge Javier, que celebraba su cumpleaños y la renovación de contrato con Mediaset, y volvió a quedar claro que no tiene conexión ninguna con el comunicador, porque cuando éste le preguntó una cosa, ella salió por donde quiso.

Jorge Javier quiso saber quién iba a ser el expulsado de la noche y Olga apostó por Sofía Suescun, con quien se ha llevado muy mal. "Lo mío es por afinidad, es lo que deseo", apuntó, mientras que el presentador le recordó que "una cosa es lo que deseas y otro es quien va a salir porque, a veces, no coincide".

"Me encantaría que [la expulsada] fuese Sofía, pero por la afinidad que tenemos las dos", insistió Olga Moreno. "Es su opinión. Rabiada, pero bueno", señaló Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, a quien no gustó la respuesta de la ex de Antonio David.

Por otra parte, Olga Moreno recordó al resto de invitados que no tiene nada que ver el tirón que los concursantes puedan tener en las redes sociales con el resultado del programa. "Yo no tenía Instagram y gané Supervivientes". Finalmente, el eliminado de la noche fue Logan Sampedro, que se quedó a las puertas de una final a la que llegan Sofía, Alejandro, Marta y Jorge.