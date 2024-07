Sandra Barneda confiesa la "difícil tarea" que ha supuesto 'Así es la vida' y lanza varios dardos

El final de Así es la vida, que se despide este viernes de Telecinco para dar paso a El diario de Jorge, ha dado pie a que Sandra Barneda confiese lo que ha supuesto para ella un programa que llegó con la dificilísima tarea de sustituir a Sálvame.

"Así es la vida ha terminado siendo -sin pretenderlo- un gran aprendizaje. El programa llegó como un parachoques de verano y terminó quedándose toda la temporada para detener otros choques", escribe en su cuenta de Instagram en un texto cargado de cariño hacia sus compañeros, pero también con algunos dardos e indirectas para recordar lo difícil que lo ha tenido este magacín.

"Más allá de los objetivos y propósitos, Así es la vida ha hecho honor a su propio nombre. Me ha sorprendido enormemente y se me encoge el corazón tener que cerrar hoy este maravilloso capítulo", indica. "He trabajado con un equipo que, desde el primero hasta el último, se ha dejado la piel en una lucha muy difícil para un programa tan corto y con tanta publicidad", señala en referencia al 25% de carga publicitaria que tiene el magacín.

"No ha cambiado el mundo de la televisión, pero me ha cambiado a mí y me ha reconciliado con muchas cosas", dice sobre este formato en el que cada vez se ha mostrado más suelta. "Me voy con una sonrisa, con la tristeza de decir adiós, pero la seguridad que fue mucho más allá de lo esperado. Profesional y personalmente", añade la presentadora, que da las gracias a Mediaset y la productora Cuarzo "por cuidarme siempre y por confiar en mí para esta difícil tarea".

"Ahora, porque Así es la vida, toca desearle a los que vienen todo el éxito del mundo. Para El Diario de Jorge, para Jorge Javier y el equipo de Boomerang", explica Barneda sobre el nuevo proyecto que su compañero estrena el lunes.

Por último, Barneda no se quiere despedir sin hablar de César Muñoz, quien ha sido su compañero al frente de Así es la vida durante estos meses. "Me ha robado el corazón desde el minuto uno", dice sobre el periodista. "La complicidad es tan bonita, nos hemos reído tanto…", señala. "Y, ahora, no sé cuál será nuestro próximo destino, pero ojalá en algún momento volvamos a cruzarnos profesionalmente". "Gracias por haberme dado tanto de ti. Me quedo ese amigo que no se toca y perdura con el tiempo y los proyectos", termina.