Sandra Barneda ha dicho 'basta'. Este miércoles, la presentadora cargaba contra los abogados de Isabel Pantoja tras el comunicado que emitieron, donde ponían en el punto de mira a Así es la vida por la información lanzada sobre el ingreso de la tonadillera el pasado viernes, 5 de julio. En él, se acusa al programa de Telecinco de difundir una información "falsa" y de vulnerar "el derecho a la intimidad" de la artista.

Así, Barneda estallaba en pleno directo para desmontar las acusaciones de los abogados de la tonadillera: "Se dice que en este programa, desde la puerta del hospital, se hace alusión a que Isabel Pantoja está ingresada en Urgencias en ese momento. 'En ese momento', quédense con esta frase. Así de tajante se muestra el despacho de abogados de la tonadillera en este comunicado, pero nos vamos a ese viernes, 5 de julio, ¿dijimos exactamente eso? Atentos", advertía Barneda antes de dar paso a un vídeo, donde 'supuestamente' daban tal información.

El formato de la cadena de Fuencarral dijo que "Isabel Pantoja ha sido ingresada a las cinco de la madrugada [...]. Tras valorar si era intervenida quirúrgicamente o no, han decidido que no se haga esa operación. Por lo tanto, hace un rato que Isabel Pantoja ya ha sido dada de alta y se encuentra en Cantora". Una información que ponía de manifiesto que la intérprete de Marinero de luces se encontraba recuperada del ingreso hospitalario en su residencia.

Sobre la vulneración del derecho de la intimidad a Pantoja, César Muñoz aclaraba que, "aunque desde este programa barajamos todos los detalles médicos de este ingreso, no vamos a hacerlos públicos", decía el presentador. Y apuntaba: "En su comunicado, Isabel ha sido categórica en unos aspectos, pero en otros no lo ha sido tanto. Apunta a este programa por haber dado información errónea y tengo que decir que nos reafirmamos en todo lo que contamos el pasado 5 de julio al desvelar que había sido ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba".

Así, Barneda añadía, en tono elevado y visiblemente molesta, que "utilizar un verbo como ingresada en el mismo día no implica que en ese momento esté ingresada". "Vamos a dar clases de castellano: ingresada es que ha estado ingresada, ha sido ingresada ese mismo día. Ingresada ha estado y se le ha dado el alta. Se lo digo a los abogados de Isabel Pantoja, para que sepan que incidimos en que, con la información que barajábamos, intentamos informar de la mejor manera posible. Lo hicimos. Ya que dimos la exclusiva, no quisimos dar otras informaciones como su habitación de hotel, su diagnóstico, etc."

La conductora lanzaba un 'dardo' hacia los letrados de la artista para que "dieran explicaciones de otras cosas que son ahora mismo más importantes, como qué va a pasar con los conciertos donde se han vendido entradas". Y, en la misma línea, cargaba contra Pantoja por utilizar al programa de "chivo expiatorio para poder desvelar en el final del comunicado que va a estar en el concierto de Castellón, porque si no el promotor de Castellón no iba a hacer el pago. Tras este comunicado, ya ha hecho el pago".