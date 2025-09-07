Alessandra Ambrosio clausuró Venecia con un vestido de pedrería fina y plumas que eclipsó al que llevó Eugenia Silva

La 82ª edición del Festival de Cine de Venecia cerró sus puertas este sábado 6 de septiembre tras una semana repleta de cine y glamour en la ciudad de los canales. La Mostra se convirtió en pasarela para numerosos rostros VIP internacionales, en una oda al estilo y al séptimo arte.

Alessandra Ambrosio

Pero fue en la clausura donde todos las miradas se centraron en Alessandra Ambrosio. La supermodelo y ex ángel de Victoria's Secret deslumbró con elegancia sobre la alfombra roja, enfundada en un espectacular vestido de pedrería fina con plumas, corte de sirena, tirantes y escote corazón, dejando claro por qué sigue siendo uno de los rostros más codiciados de las pasarelas internacionales. Una aparición que rivaliza con la de la modelo española Eugenia Silva días atrás, que rindió homenaje a Audrey Hepburn con un vestido también de pedrería y plumas negras.

Eugenia Silva

Durante estos días, Venecia recibió a algunas de las mayores estrellas de Hollywood: desde Cate Blanchett, que deslumbró con un vestido negro de Armani Privé de vertiginoso escote en uve decorado con piedras, hasta Tilda Swinton y el reaparecido Francis Ford Coppola tras su operación. Julia Roberts, la novia de América, hizo su esperada primera aparición en la meca del cine italiano.

Cate Blanchett

También deslumbraron Emma Stone, Alicia Vikander, Mia Goth, Laura Dern, Emily Blunt, Willem Dafoe, Adam Driver, Christoph Waltz, Andrew Garfield o Sofia Coppola, entre muchos otros.

Sofia Coppola