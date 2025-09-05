Venecia se rinde al glamour de Laura Chiatti y Nina Zilli: auténticas musas en La Mostra

La 82ª edición del Festival de Cine de Venecia encara su recta final —culmina este sábado 6 de septiembre—, pero este viernes a alfombra roja ha vuelto a brillar en el estreno de la película Imaie. En esta nueva jornada de La Mostra, Laura Chiatti y Nina Zilli se convirtieron en el centro de todas las miradas, compartiendo protagonismo con otras figuras como Ilaria Maren, Álvaro Moretti, Gloria Bellicchi o la mítica Stefania Sandrelli.

La cantautora Nina Zilli se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la noche con un espectacular vestido rojo de gasa, vaporoso y lleno de movimiento. La parte superior, con sutiles semitransparencias, se fundía con una falda etérea también traslúcida que dejaba entrever un elegante pantalón rojo debajo. La cantante ha completado su look con un peinado muy atrevido: un moño alto coronado por una maxi trenza. Como broche final, una gargantilla doble de pedrería plateada a juego con unos pendientes deslumbrantes que subrayaban aún más su estilo.

Por su parte, Laura Chiatti ha deslumbrado con un elegante vestido de terciopelo negro de corte sirena, ceñido al cuerpo y con cola. La parte superior del escote, semitransparente, adornado con lentejuelas y hombreras. En cuanto a su beauty look, la actriz ha lucido su melena midi con efecto mojado, mientras que su maquillaje realzaba sus ojos azul esmeralda con un sombreado negro intenso que completaba un conjunto de lujo.

La icónica Stefania Sandrelli, recordada por su papel en Divorcio a la italiana, ha lucido un elegante vestido negro con falda plisada. El escote Bardot realzaba su porte clásico, con su melena, peinada con ondas marcadas, y los pendientes de perlas colgantes completaban un look de auténtica musa.

