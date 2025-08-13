Amancio Ortega (89 años) y sus vacaciones 'a la gallega': paseos en yate, pescado y paz en alta mar

El verano es para relajarse, y Amancio Ortega (89) lo sabe bien. El fundador de Inditex disfruta estos días de su tierra natal, Galicia. En concreto, de la ría de Aldán, perteneciente al municipio de Cangas, la provincia de Pontevedra. Allí se ha dejado ver a bordo del yate que usa para navegar por la zona, el Valoria B, que pertenece a Pontegadea. Aunque es un navío más discreto que el megayate de Feadship que adquirió en marzo del año pasado, cumple su función: brindarle calma y comodidad sobre las aguas del norte, donde pasa cada temporada estival.

Los habitantes de la localidad gallega vieron el pasado lunes al expresidente del gigante textil -que celebró hace unas semanas 50 años en un emotivo acto dirigido por la hija del coruñés, Marta Ortega, actual presidenta no ejecutiva- dando un paseo en familia por la parroquia de Aldán. Con los vecinos de la región charló amigablemente. Al día siguiente bajó al puerto, donde compró a los pescadores sus especies de pescado favoritas. Allí, los trabajadores siempre ofrecen navajas, almejas, mejillones, pulpo y otras ofertas de buena calidad.

El Valoria B, yate del fundador de Inditex, Amancio Ortega. Foto: GTRES

Asimismo, donde más tiempo se le ve pasar es a bordo de su barco, fondeando a escasos metros de la costa. El navío tiene 47 metros de eslora, tres cubiertas y cinco camarotes con capacidad para diez pasajeros. También cuenta con espacio suficiente para llevar nueve tripulantes. Alcanza una velocidad máxima de 14,5 nudos. Su nombre es un homenaje a Valoria de la Buena, localidad de Valladolid en la que nació su madre. Es una embarcación que no solo utiliza Amancio, sino también su hija.

Precisamente, la directiva se trasladó en junio en el Valoria B hasta Ribadeo, en Lugo, para disfrutar del torneo de fútbol en el que participaba su primogénito, Amancio, fruto de su relación con el jinete Sergio Álvarez Moya. La empresaria disfrutó en las gradas del partido con sus acompañantes, entre los que se encontraba Carlos Torreta, su marido y padre de sus dos hijos pequeños (Matilda, que ya tiene cuatro años, y el pequeño Manuel, de solo siete meses).

Amancio Ortega y su hija, Marta Ortega. Foto: GTRES