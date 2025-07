Marta Ortega y Carlos Torretta: mimos y complicidad en su cita favorita en Casas Novas

Marta Ortega y su marido, Carlos Toretta, asistieron este miércoles al Concurso de Saltos Internacional y el Campeonato Europeo de Saltos Longines FEI, cumpliendo así con su cita anual en Arteixo (A Coruña), pues ambos son unos grandes aficionados a la hípica. Este año se celebraba, además, el 25º aniversario de la creación del centro que Amancio Ortega construyó para su hija, por lo que se trataba de una cita muy especial para la presidenta de Inditex.

En Casas Novas, donde, precisamente, el matrimonio también celebró su enlace en 2018, se mostró muy cómplice durante la jornada, compartiendo confidencias y numerosos gestos de cariño. La hija del fundador de Inditex se apoyó en varios momentos sobre el hombro de su marido, que sonreía encantado. Junto a ellos estaban los dos hijos que tienen en común, los pequeños Matilda y Manuel.

Marta Ortega, disfrutando del Campeonato Europeo de Saltos Longines FEI en Casas Novas (Arteixo). Foto: EP

Marta escogió para la ocasión un look conformado por un vestido de cuadros azul marino, una chaqueta larga en tono béis y una sandalias planas de color negro. El diseñador, por su parte, eligió una chaqueta de color azul marino y unos pantalones vaqueros, apostando por la comodidad. Faltó a la cita Amancio, Jr., el hijo que Marta tuvo durante su matrimonio con el jinete Sergio Álvarez Moya.

Marta Ortega y su hija, en Casas Novas, Arteixo (A Coruña). Foto: EP

25 años después de que Casas Novas abriera sus puertas, el Concurso de Saltos Internacional, convoca a los rostros más influyentes de este deporte, el cual Marta practica desde su juventud. A comienzos de este mes asistió al Longines Global Champions Tour, en Mónaco, dejando unas tiernas imágenes familiares con sus hijos.

Carlos Torretta, con su hija en Casas Novas, en Arteixo (A Coruña). Foto: EP

50 años de Inditex

La presidenta de Inditex también fue noticia el pasado martes después del emotivo discurso que ofreció durante la Junta General de accionistas de Inditex, acto que presidió y en el que tuvo una bonitas palabras para su progenitor.

"Han pasado ya 50 años desde que Zara abrió por primera vez sus puertas como una marca de moda. La propia palabra moda podría indicar algo pasajero, por lo que es todavía más difícil no emocionarse después de tantos años no solo de existencia, sino de crecimiento", señaló, recordando cómo, gracias a su padre, nació a mediados de los setenta "una idea valiente" de negocio en la industria de la moda: "No se trataba solo de vender ropa, se pretendía entender a las personas, y eso no ha cambiado. Cinco décadas de trabajo incansable, de sueños compartidos, de retos superados, de aprendizaje constante; pero, sobre todo, 50 años de personas".