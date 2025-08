Un salario millonario por ser la reina de Inditex: el imperio de Marta Ortega crece por momentos

Marta Ortega lleva prácticamente dos décadas vinculada a Inditex, el imperio textil que fundó su padre a mediados de los años 70, y del que ahora ella se encuentra al frente como presidenta no ejecutiva. Un negocio que cosecha grandes cifras y que el pasado año facturó 38.632 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,5% con respecto al año anterior. La hija de Amancio Ortega, por su parte, disfruta de un sueldo millonario.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado que Ortega obtuvo en 2024 una remuneración anual que ascendió al millón de euros. Una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior, aunque es superior a la de 2022, año en el que se ingresó 834.000 euros.

No obstante, cabe decir que aunque Marta Ortega es una de las empresarias mejor pagadas del sector empresarial patrio, su sueldo está muy por debajo de los 11,21 millones de euros que percibió de salario Óscar García Maceiras, consejero delegado de la compañía desde 2021.

La directiva empezó su trayectoria en Inditex en 2007, cuando pasó a trabajar como asociada de ventas en la tienda de Zara en Londres. Por aquel entonces ya había terminado sus estudios en International Business en la European Business School de la Regent's University. En el establecimiento aprendió como dependienta y trabajó en la reposición de ropa y en el departamento de atención al cliente. Nunca se reveló su parentesco con Amancio Ortega a sus compañeros. La empresaria escaló en sus responsabilidades, y en 2022 el consejo de administración de Inditex la nombró presidenta no ejecutiva.

Medio siglo de Inditex

Marta Ortega presidió el pasado 15 de julio la Junta General de accionistas del grupo en la sede de Arteixo (A Coruña). Una jornada en la que la directiva pronunció un emotivo discurso sobre los logros de la entidad durante los últimos años. "Han pasado ya 50 años desde que Zara abrió por primera vez sus puertas como una marca de moda. La propia palabra moda podría indicar algo pasajero, por lo que es todavía más difícil no emocionarse después de tantos años no solo de existencia, sino de crecimiento", manifestó la esposa de Carlos Torretta. Una intervención en la que recordó cómo, gracias a su padre, nació hace décadas "una idea valiente" de negocio en la industria de la moda. "No se trataba solo de vender ropa, se pretendía entender a las personas, y eso no ha cambiado. Cinco décadas de trabajo incansable, de sueños compartidos, de retos superados, de aprendizaje constante; pero, sobre todo, 50 años de personas", subrayó.

En noviembre de 2024, la revista Forbes atribuyó a Marta Ortega un patrimonio de unos 130 millones de euros, lo que la convierte en una de las mujeres más ricas de nuestro país. Eso sí, no solo preside esta gran compañía. También es consejera en las sociedades Partler y Grilse, así como en Pontegadea Inversiones, el brazo inversor de Amancio Ortega y que gestiona un amplio patrimonio inmobiliario y financiero. Además, forma parte de la Fundación Amancio Ortega, que se dedica a distintas actividades filantrópicas, especialmente en educación y bienestar social.