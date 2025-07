José María Almoguera, sobre el posado de Terelu Campos en bikini: "No me pondría delante de una cámara en bañador si no me aseguran que no saldré horrible"

Las imágenes de Terelu Campos luciendo palmito con cuestionado photoshop y, a cambio de unos 15.000, cifra que avanzó este digital, han sido más que comentadas este miércoles en los programas de televisión. Tras el comentario de Joaquín Prat pidiendo que no comparen a la madre de Alejandra Rubio con su consuegra, ha llegado el turno de José María Almoguera, quien también ha opinado sobre el polémico posado de su tía.

"Pues yo la veo muy bien. ¿Quién lo haría así? Yo no me pondría delante de una cámara en bañador si no me van a asegurar que no voy a salir horrible", ha manifestado el hijo de Carmen Borrego este miércoles en TardeAR, sobre las fotografías de Terelu con posible photoshop.

Tras el comentario de Almoguera defendiendo a Terelu Campos, Belén Rodríguez ha confesado, con su característico sentido del humor, que a ella le ha costado reconocerla. "Cuando he visto la portada he pensado 'quién es esta chica tan mona que está en Lecturas'. El reportaje es muy bonito y la veo menos quejicosa", ha comentado la periodista.

A lo que el ex de Paola Olmedo le ha contestado: "Venga ya Belén, por favor (...) A ver en cuanto a la pose, es que te dicen cómo posar siempre. Es la mejor manera de posar, como mi tía. No creo que la entrevista sea la más Terelu, creo que en este momento está más feliz y por eso suelta estas pequeñas pinceladas de algunas cosas que no le han gustado. Lo que dice de que no ha estado como abuela todo lo que le gustaría, es lógico. Es un bebé. Espérate que crezca y ya se desarrollará esa faceta. Me parece que es muy coherente con lo que ha dicho".