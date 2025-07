Pamela Jo "Pam" Bondi (Tampa, 17 de noviembre de 1965), fiscal general de los Estados Unidos, avisó a Donald Trump esta primavera de que su nombre figuraba en los archivos relacionados con el caso del fallecido financiero Jeffrey Epstein. La revelación la hizo personalmente la fiscal general durante una reunión celebrada en la Casa Blanca.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos ha insinuado que su aparición en dichos archivos no es casual tras sugerir que su nombre fue incluido por figuras como Joe Biden, James Comey y Merrick Garland con la intención de perjudicar su imagen. "Me estaba postulando contra alguien que manejaba los archivos... fácilmente pueden poner algo falso en ellos", ha declarado el líder republicano.

Asimismo, Donald Trump ha señalado que, si realmente existiera contenido incriminatorio en su contra, la administración Biden ya lo habría hecho público. Según él, la falta de pruebas sólidas fue la razón por la que los archivos nunca salieron oficialmente a la luz.

Además, calificó a Biden y a su círculo cercano como sus "enemigos", insinuando que, en el marco de una estrategia política durante o después de las elecciones, su nombre fue añadido deliberadamente a los documentos con el objetivo de manchar su reputación.

El escándalo de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y otros delitos graves, fue hallado muerto en su celda en 2019 mientras esperaba juicio federal. Su círculo de conocidos incluía a numerosos personajes influyentes del mundo empresarial, la política y la realeza. De los Rothschild a los Kennedy, de los Clinton a Tony Blair, de Mohamed Bin Salman a Andrés de a Inglaterra. Desde entonces, su caso ha dado pie a múltiples investigaciones que buscan esclarecer el alcance de su red de abuso, así como la posible implicación de terceros.

Los archivos reexaminados podrían arrojar más luz sobre las conexiones sociales y financieras de Epstein, aunque por ahora no se han formulado nuevas acusaciones. La mención del nombre de Trump en este contexto, aunque no necesariamente comprometedora, revive un tema sensible en medio de su carrera presidencial de cara a las elecciones de medio mandato, en 2026.

Por el momento, la Casa Blanca no tiene previsto emitir más declaraciones sobre el tema. Se espera que el Departamento de Justicia publique un resumen oficial de los documentos revisados en las próximas semanas, en un intento por frenar la especulación y brindar mayor transparencia al caso que, seis años después de la muerte de Epstein, sigue generando titulares.