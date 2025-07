María Bravo, la amiga de Eva Longoria al frente de la Fundación Global Gift: "Donald Trump me quiso contratar para organizar un evento y me negué"

Vuelve a casa y no por Navidad pero sí con la gala anual de la Fundación Global Gift que cumple su XIV edición en Marbella y que da el pistoletazo de salida a las alegres noches de la Costa del Sol que vive uno de sus momentos más álgidos. Hablamos con la creadora de este evento, la malagueña María Bravo, que fue quien junto a su íntima amiga Eva Longoria creo estas ceremonias que se celebran por medio mundo y cuyo fin siempre es conseguir objetivos que ayuden a una vida más justa con la gente necesitada. La cita de anoche fue en el hotel Don Pepe y con Eva Longoria y Zazou Belounis junto a María para dar la bienvenida a la larga lista de asistentes que acudieron y apoyaron con sus donaciones las causas benéficas que tienen por toda la geografía como la Casa Ángeles (un centro de día para niños y jóvenes con necesidades especiales) o los centros en Vietnam.

Aunque lleva más de 30 años viviendo en los Estados Unidos María cada vez tiene más claro que las raíces pesan y de que va llegando la hora de volver a casa. De momento, quien sí se ha instalado junto con su familia para vivir en Marbella es la mismísima Longoria que sólo habla delicias de nuestro país. María no descarta seguir sus pasos y más tras perder a su padre hace apenas un mes y entender que la vida es un momento y que cuando nos queremos dar cuenta ya se ha pasado. En la gala de anoche lograron reunir a más de 300 personas entre los que se encontraban desde el actor de Hollywood Amaury Nolasco, la modelo y actriz, así como coach de vida, filántropa y autora del libro Empieza por ti, Lorena Bernal el presentador británico de radio tv Nick Ede, el exjugador profesional de baloncesto estadounidense Sean Elliot, la diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal, la actriz Macarena Gómez, el escritor y presentador Boris Izaguirre, el exfutbolista y entrenador alemán Bernhard Schuster, el conductor de televisión Alan Tacher, la actual Miss International España, Alba Pérez, el Mister International, Fran Zafra, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, la concejal de Derechos Sociales, Isabel Cintado, o el secretario general del Partido Popular, Manuel Cardeña, entre otros muchos. Los premiados de esta edición fueron empresario Kevin Fearnley y la ex embajadora de Estados Unidos en Croacia Nathalie Rayes en una noche donde no faltó la música, con José Francés y los Gipsy al frente ni una cena convertida en toda una experiencia gastronómica de la mano de los chefs Víctor Carracedo, Iñigo Urrechu y Pol García. De su dedicación a esta Fundación y de su vida en general hablamos con María Bravo mientras se dispone a pisar la alfombra roja y abrazar a cada uno de ellos que han querido sumarse un año más a esta causa.

Como canta Mecano, un año más con la Fundación Global Gift que va por su XIV edición. ¿Cómo logra no caer en la rutina?

Es verdad que son muchos años pero ahora que llegamos a los 14 y miro para atrás te aseguro que me siento muy feliz. Cada año volver a casa y reencontrarnos es como volver a reunirte con la familia. Este fin de semana hemos visitado en Marbella la Casa Ángeles con algunos de los asistentes que han podido vivir en persona este centro donde se da terapia a los niños y entienden que esta gala no es sólo una fiesta sino entienden el fondo y el motivo de todo lo que hacemos.

Como dice cuando mira hacia atrás siente orgullo por cómo ha crecido su proyecto. Una idea que surgió en la ciudad de Los Ángeles donde usted trabaja como agente de muchas celebridades.

La primera gala que creamos con esta idea fue en Los Angeles y después la repetimos en Londres y en cada país donde íbamos tenía una denominación diferente hasta que en el año 2012 decidimos que había que unificar y que se viera que es una plataforma internacional y de ahí que siempre sea la Global Gift. Queremos dar voz al amor y la solidaridad y poder cambiar la vida de otras personas que lo necesiten y sin que eso suponga ser una persona rica o famosa sino gente con buena intención que sólo quieren hacer el bien.

Sin duda a su favor tiene que posee una de las mejores agendas internacionales y eso siempre ayuda. ¿Es muy insistente para conseguir que acudan a su cita?

Te aseguro que la gente no es tonta y los famosos que vienen a este encuentro saben perfectamente lo que hacemos. Tenemos un orfanato en Vietnam, dos centros de acogida de niños, la Casa Ángeles… Todos pueden verlo y comprobarlo. Por eso cuando alguien quiere hacer su aportación buscan resultados. Llevamos 17 años a nuestras espaldas y nos conocen en muchísimos sitios. Siempre que llamamos a alguien para que se sume a nuestra causa le explicamos cada proyecto para que sumen su voz de manera altruista ya que nosotros no pagamos absolutamente a nadie. Por eso gracias a nuestros patrocinadores que son fundamentales podemos celebrar estas galas que no nos cuestan absolutamente nada porque la única idea es que el cien por cien de la recaudación se destine íntegramente a la causa. Todos los gastos están cubiertos y hasta el caviar que se comen nos lo donan.

¿Se ha llevado más alegrías o decepciones a la hora de tirar de agenda?

Como sabes, tengo una agenda de celebridades y suelo hablarles de esta fundación por si quieren sumar. Te aseguro que no ha pasado ni un famoso por nuestras alfombras rojas que no lo haya hecho con el fin de hacer el bien. Vienen motivados por la labor que hay detrás hasta el punto de que ha habido ocasiones en las que he dicho que no a ciertos famosos cuando he entendido que su único interés era acudir a la gala para cuidar y limpiar su imagen y no se habían interesado en absoluto del proyecto social que queríamos lograr. Esas personas no nos interesan nada. Buscamos amigos que vengan por una buena motivación y conscientes de lo que pueden aportar.

De momento su íntima Eva Longoria se ha instalado en Marbella con su familia. ¿Seguirá sus pasos?

Sigo viviendo en los Estados Unidos pero en verano siempre vengo aquí. Hace años habíamos planeado estar seis meses en España y los otros seis en Estados Unidos pero fue a raíz de la pandemia cuando decidimos buscar el lugar donde más calidad de vida tuviéramos y en España creo que la gente no se da cuenta de la suerte que tenemos. Yo que he vivido en muchos países te aseguro que en ninguna parte se vive como aquí.

En España se vive muy bien pero Hacienda se encarga de que todo sea más complicado y eso ahuyenta a muchos.

Pienso que la Hacienda española podría fijarse en cómo se hace en América con las donaciones. Allí se pueden desgravar el cien por cien y en España hay que pagar algo más del 30 por ciento. Si fuera como el modelo americano estoy convencida de que se animarían más personas y sobre todo empresas siempre y cuando el Gobierno no tuviera tanto peso en esas recaudaciones. El dinero que se entrega a fundaciones con un fin social debería estar libre de impuestos.

¿Hablando de su vida más personal sigue con su pareja Nicolás Escanez?

Claro que seguimos juntos. Llevamos 15 años juntos y te aseguro que es mi compañero de vida

Habrá sido su apoyo ahora que ha perdido a su padre hace apenas un mes.

Sí. Es algo que todos sabemos que tenemos que pasar pero en el fondo nunca estás preparado.

¿Cómo es su vida en estados Unidos?

Por mi trabajo tengo que viajar muchísimo como ahora que hago bastantes campañas en Tokio. De todas formas te diré que en estos momentos Los Angeles no es el mejor sitio donde vivir entre otras cosas por la inseguridad que hay en las calles. No puedes ir ni a un centro comercial porque te atracan hasta en el coche. La vida social se ha apagado mucho después de la pandemia e incluso la industria del cine está muy quieta. Por lo demás mi vida es muy normal, ir a la oficina, estar en casa con mi pareja y amigos… Te aseguro que me gusta más mi vida cuando estoy en España

¿Cómo ve la labor que está haciendo Donald Trump?

A mí no me gusta nada. En California no le apoya nadie pero en Florida sí. Va por zonas. Creo que muchos que le han votado se están dando cuenta de que Trump es ego puro y no tiene conciencia colectiva ni un plan a largo plazo para la economía del país dado que sólo le interesa su propio beneficio.

Entiendo que Trump no formaría parte de sus convocatorias.

En absoluto. De hecho me quisieron contratar en su día para que le organizara un evento en Miami cuando estaba en campaña y me negué.

¿Cuándo regresará a su país?

Cada día lo pienso más y ahora que he perdido a mi padre y tampoco tengo madre me doy cuenta que hay que disfrutar más de la vida.

¿Piensa en alguien para que recoja su testigo?

Tengo muy claro que nunca me retiraré de la Fundación porque me hace muy feliz. Lo que sí es verdad es que, a mis 57 años, los viajes de trabajo cada vez me cuestan más y aunque por dentro me sienta como una mujer de 35 el cuerpo sí se resiente de los años y los excesos de trabajo.