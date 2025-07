Beatriz Cortázar habla con Sofía Cristo sobre las adicciones, las memorias de Bárbara Rey y su papel en el colectivo LGTBIQ+: "Cuando me sacaron del armario, sentí que podía ser yo misma"

Apenas tres días de descanso en Marbella junto a su madre Bárbara Rey es lo que se ha tomado Sofía Cristo antes de meterse en faena veraniega con su nuevo single y sus galas como DJ. Sofía ha vivido con pasión la semana del orgullo con entrega e implicación absoluta y, es que, aunque a ella la "sacaron del armario", hoy intenta ayudar a todos aquellos que aún sienten temor a afrontar su verdad. Sofía es muy consciente de la actualidad que su familia siempre marca en las revistas y programas del corazón, pero, a su manera, intenta distanciarse de esos titulares para reivindicar su lugar como mujer que ha sabido salir del infierno de la adicción y como una reconocida DJ que se toma su trabajo muy en serio y gracias al cual hoy acaba de estrenar la casa que se ha comprado a las afueras de Madrid.

De esto y de su historia de amor hablamos con la cercanía que da el cariño y es que no puedo evitarlo: Sofía es una diez de mujer y un 20 de hija. Lo que ha vivido y sufrido desde niña sólo ella y su madre lo saben. Del hermano mejor no hablamos. No quiere y lo entiendo. Su silencio es elocuente.

Sin duda, este mes de julio es muy importante. Saca nuevo tema musical y, encima, acaba de celebrar el orgullo donde siempre se muestra muy activa.

Queda mucho por hacer y es que piensa que hace un par de semanas ha habido tres agresiones homófobas muy graves y todo lo que pueda aportar lo haré hasta que me muera.

¿Seguimos siendo las mujeres las más desfavorecidas?

Creo que ahora todo está más igualitario porque, aunque siempre lo hemos tenido más difícil, se trata de una lucha de los derechos de todas las personas. Ya no es una cuestión de géneros sino de humanidad. No entiendo que la gente no respete al resto. Dónde está el problema de que cada cual quiera ser como se sienta. En el colectivo es verdad que a las mujeres nos ha costado más y han tardado más en salir del armario.

Su suerte fue crecer en un entorno donde pudo sentirse siempre libre.

Efectivamente, soy una privilegiada. Esta lucha es por aquellos que no se sientan libres y lo ven un problema. Reconozco que en algún momento de mi vida he tenido miedo y he sufrido algún ataque verbal pero, en general, siempre he sido yo y, lo más importante, es que en mi casa me han permitido elegir quién quería ser. A nivel social es verdad que me sacaron del armario.

¿Está entonces conforme a que se saque del armario a las personas sin su visto bueno?

En mi caso me hicieron un favor. Cuando fui a un reality y me sacaron del armario sentí por primera vez que el colectivo me abrazó y que pertenecía a un lugar en el que podía ser yo misma. Poder amar libremente por la calle, ir de la mano con mi pareja, tener esos gestos de libertad fue empezar a ser realmente feliz. Legítimamente no considero que se pueda sacar a la gente del armario y hasta debería ser un delito hablar de la intimidad de alguien en público pero en mi caso al estar expuesta en un reality surgió de esa manera y te aseguro que me hicieron un favor del que siempre estaré agradecida. No guardo rencor sino todo lo contrario. Me sacó Kiko Hernández y luego él con los años también salió del armario.

¿Recibe muchos mensajes de gente pidiendo consejo?

Mi amiga Chelo García Cortés siempre decía que en el armario sólo hay ropa y, aunque sea una metáfora, la verdad es que hay mucha gente joven que se acerca para decirme que gracias a mi ejemplo pudo contarlo ante su familia. Esas palabras te aseguro que me hacen muy feliz. Nunca he buscado ser un referente en nada pero saber que de esta manera estás ayudando a la sociedad me alegra enormemente. Jamás he querido imponer mi forma de vivir a nadie, pero estaré agradecida de poder aportar mi ayuda a quien sea.

En su caso la fama sirve para lanzar estos mensajes como también hace ayudando a sacar a otros de las adicciones. Podía haberse desintoxicado y salir de ese tema pero, sin embargo, ha querido volcarse en difundir su experiencia y mensaje.

Cada persona tiene que encontrar su propósito en la vida y yo tengo dos cosas muy claras: mi pasión por la música y mi propósito de ayudar a otros porque, cuando yo me salvé, sé que Dios estuvo ahí, pero también mis ganas enormes por superarlo con un trabajo de mucho esfuerzo. Se que estoy en deuda con la sociedad y tengo un compromiso con los demás por eso sólo quiero ayudar y nunca recaer.

¿Tuvo una llamada con Dios en ese proceso?

Siempre he sido creyente pero no tuve una llamada como tal sino que entendí que me podía morir y quería vivir. Sí creo que Dios está en mi camino pero al final todo depende de uno mismo. Elegir un camino con Fe es más gratificante que no creer en nada.

Para completar la lista viene con un tema musical bajo el brazo.

Hemos lanzado "El ritmo de la noche" una canción de los 90 que marcó una etapa gloriosa para los que lo vivimos y eso que yo tenía 7 años. Es muy reconocible y la gente grita cuando suena porque le encanta. Lo he hecho en colaboración con Roi Porto.

Su carrera como DJ no es una moda pasajera dado que lleva 25 años de vida profesional.

Te puedo asegurar que me tomo muy en serio mi profesión. Llevo produciendo desde hace veinte años con un equipo de trabajo enorme y estoy feliz. Lógicamente con momentos buenos y regulares. Fue muy duro tener que parar por culpa de mi adicción porque no se podía sostener mi trabajo con las drogas y ahí me retiré pero luego volví. El éxito real de mi recuperación fue poder volver a mi trabajo. Al final tengo claro que el que siembra recoge.

¿Su mayor miedo es una recaída?

Hasta hace poco sí, pero hoy ya no. Tengo mucho respeto y me pongo en duda y eso que han pasado doce años. Hay cosas que pasan en la vida que te revuelven demasiado pero hoy actúo como un militar y estoy preparada para saber dónde cobijarme si caen bombas. Sigo con mis terapias y doy muchas charlas en los talleres donde insisto mucho en que hay que cuidarse y nunca olvidarse de quién es uno. Para poder hacer una vida normal sin consumir hay que estar siempre en contacto con la recuperación para no olvidarte de que la enfermedad siempre está ahí.

¿Y a todo esto, tiene ganas de casarse con su novia Sandra Ly?

Estoy feliz y enamorada de una persona maravillosa. Sandra es una artista muy trabajadora y nos entendemos de maravilla. Estamos muy a gusto, pero nunca se sabe qué pasará. Ojalá que estemos siempre juntas y vivamos cosas bonitas.

¿Cómo está gestionando toda la polémica que generó su hermano Ángel a raíz de las entrevistas que concedió hablando de su madre y del rey Juan Carlos?

Sabes que hace tiempo decidí no hablar de mi hermano. Si me tengo que desahogar ya lo hago en terapia o con mis íntimos pero, en público, prefiero no opinar. Cuido a mi madre, como ella lo hace conmigo, porque creo que nos merecemos ser felices y tener una vida plena. Mi madre es lo más importante en mi vida y a sus 75 años tiene que estar tranquila y feliz.

¿Qué le ha sorprendido de su libro de memorias?

Me sorprendió lo generosa que es tanto por no hablar de algunos como poco de otros. Es una historia muy bonita que va más allá de los titulares habituales y donde se describe la relación tan especial que tenía con mi abuelo y donde se conoce mejor a Marita y no sólo a Bárbara.

¿Tendrá su propio libro de memorias?

Necesito vivir más. Ahora estoy para crear una vida bonita no para escribir.

¿La veremos de nuevo como colaboradora de algún programa de televisión como hizo en "Espejo público"?

Mi problema es que no me gusta hacer corazón. Adoro "Espejo" y era feliz, pero había tantas situaciones de mi familia que tuve que abandonar mi puesto de trabajo. Cuando me llamaron para colaborar fue una alegría pero las circunstancias que hemos vivido me lo han impedido. Por eso no hago televisión, ya que al final siempre va a salir algo de corazón y por mi salud mental prefiero no implicarme en esos asuntos, ya que ha sido un año muy duro.

¿Hoy cómo se da un homenaje?

Con un bocadillo de jamón y con la gente que quiero.

¿Económicamente vive bien de su trabajo como DJ?

Puedo decir que me va muy bien.

¿En qué invierte?

Siempre he oído que nunca hay que hablar de dinero ni de política. Sólo te comentaré que he hecho buenas inversiones y ahora me acabo de comprar una casa a las afueras de Madrid. He vivido de alquiler por aquello de sentirme libre pero, cuando hice la cuenta de lo que llevaba gastado, entendí que me podía haber comprado un par de casas.