Mocedades la habla a Beatriz Cortázar de los cambios en el grupo a punto de actuar en el Teatro Real: "Hay personas que entran y salen"

El próximo 18 de julio el grupo Mocedades se subirá al escenario del Teatro Real para un concierto único donde además contará con el mariachi Vargas, considerado el número uno del mundo y el que ha acompañado a Luis Miguel durante sus casi dos años de gira, y el cantante mexicano Álex Fernández, que tampoco necesita carta de presentación como tercera generación que ya es de la saga Fernández.

La cita promete mucho y por eso nos reunimos con Mocedades en una sala del Real para hablar de esta gran noche y de una trayectoria que debería forma parte del plan de estudios de nuestro país. Mocedades es la banda sonora de muchas generaciones que se han criado al estribillo de Eres tú o festejado sus grandes celebraciones tarareando alguno de sus grandes temas (Secretaria, Amor de hombre…) Como todos los grandes, Mocedades tiene su particular intrahistoria dado que algunos miembros se fueron para crear otros grupos (Amaia Uranga impulsó junto con sus hermanos Estíbaliz e Iñaki El Consorcio) pero en Mocedades queda la voz de su hermana Izaskun y la garra de unas canciones que el público pide sin parar y que invitan al gozoso disfrute de la nostalgia. Mirar atrás sin ira es lo que consigue Mocedades. Hablo con todos en una entrevista plural que arranca José Miguel González, sin duda el portavoz del grupo que completan Rosa Rodríguez, Tony Menguiano y, por supuesto, Izaskun Uranga.

Vuelven al Teatro Real a lo grande con una única velada que promete muchas sorpresas.

José Miguel: Es el segundo año que venimos al Teatro Real y esta vez con un concierto de mestizaje de unión de dos culturas, porque además pasamos mucho tiempo en México, donde solemos decir que nuestro corazón late mitad mexicano y mitad español. Hemos grabado dos discos con el mariachi Vargas, que es el mejor del mundo, con una calidad impresionante. Y repito que venir al Real por segundo año y con nuevo repertorio nos apetece muchísimo. En este momento piensa que Madrid está lleno de mexicanos hasta el punto que el barrio de Salamanca lo llaman 'polanquito'. Todo hace que para nosotros nos apasione hacer esta mezcla con lo bonito que suena la polifonía vocal de Mocedades con la fuerza sonora de sus violines, trompetas, guitarrones… Ya hemos actuado juntos en el Auditorio de México y por eso nos gusta dos o tres veces unirnos al año para disfrutarlo. Esta vez viene también Alex Fernández, el nieto de don Vicente e hijo de Alejandro, y te aseguro que va a ser una noche maravillosa.

Izascun: A quien le guste la música va a tener una noche de darse un homenaje.

Siempre se habla de la rivalidad entre México y España y sin embargo en los últimos años parece que estamos en plena luna de miel. Su ejemplo es una muestra más.

JM: Esas rivalidades que a veces se expresan intencionadamente por alguien te aseguro que luego en la realidad no las vemos. Hay gente para todo pero en general no estaríamos visitando México durante más de 55 años cantando por todas las esquinas con estancias de hasta tres meses y con tan buena acogida. Como decía Azaña, el nacionalismo se cura viajando, y te aseguro que allí lo han curado los mexicanos que vemos por todo el mundo. Nos hace muy felices llegar a un sitio y que te digan que su familia nació en Asturias, o en León, o Bilbao…

¿Qué le estimula hoy a Mocedades para salir de gira y no morir de aburrimiento?

I: Es importante saber dónde vamos a ir. Cuando te plantean los lugares, cantar en Chile, en Norteamérica, en otros sitios… reconozco que mi único agobio es saber qué tengo que meter en la maleta. Lo demás me encanta. Somos seis personas que salimos de viaje con las maletas por todas partes y conscientes de que siempre se pierde alguna.

JM: Como solemos decir en broma nosotros cobramos por madrugar o esperar en los aeropuertos.

R: Nuestro estímulo real es la respuesta del público.

I: También saber que te vas a reencontrar con viejos amigos, que siempre apetece.

JM: Acabamos de regresar de una gira de mes y medio y es verdad que al final se hace largo. Hemos estado fuera de España hasta tres meses. Pero cuando regresas y pasas unos días ya tienes ganas de retomar tus conciertos.

¿Qué puede seguir aportando Mocedades?

I: Hacer lo que hacemos sin cansarnos. No se trata de organizar grandes eventos porque el público ya nos quiere. Cantamos lo que nos piden, todas no porque sería imposible, pero convertimos las galas en unas reuniones de amigos para pasarlo bien.

JM: Hemos hecho todo tipo de giras en estos años. Desde gira sinfónica a compartirlas con Armando Manzanero o lanzar un disco de duetos con artistas de todo el mundo… Que esos grandes acudan a nuestra llamada cuando se lo proponemos nos hace especialmente felices.

¿Queda algún sueño pendiente?

I: Mi sueño es repetir lo que hicimos en el Madison Square Garden de Nueva York pero tal y como estamos ahora. También montar un espacio donde exponer nuestro vestuario, fotos, premios… una exposición itinerante que me lleva tentando desde hace mucho. La idea de un musical no la descarto, pero esto que te cuento me tiene muy convencida y es poder hacer una gira con todos nuestros trastos al lado.

¿Con qué se ha emocionado más Mocedades?

R: Personalmente, el maestro Armando Manzanero es quien más me ha emocionado y me sigue emocionando.

JM: El maestro Manzanero nos marcó mucho y Juan Carlos Calderón, que fue nuestro papá musical, y justo ahora estamos grabando con su hijo Jacobo Calderón. También grabamos con el productor de Luis Miguel Kiko Cebrián. La vida son etapas y lo importante es tener siempre la emoción viva para no perder la ilusión. Hace unos años todos compartimos los nervios de grabar un disco sinfónico en el Auditorio de México. Fue nuestra primera vez ante 10.000 personas con 100 músicos e invitados especiales. Una gala que además se grabó y durante todos esos días la presión fue increíble. Justo en medio de todo Izascun tuvo que volar a España para operarse de un cáncer, y aunque ella ya lo sabía, su responsabilidad hizo que no nos dijera nada para mantener el concierto.

I: Es verdad que en esas fechas no me encontraba bien y les llamé para decirles que me iban a hacer unas pruebas y allí nos reunimos todos en lo que llamamos el desayuno de las pruebas. Fue en México y el médico nos avisó que no debía esperar mucho a la operación porque el proceso iba rápido.

JM: Lo cierto es que Izascun no nos dijo las cosas que sentía para no ponernos nerviosos. Cuando pasó el concierto llamó a su hermana (también canta en el grupo) para que fuera a México y ella irse a España. Eso es lo bueno de tener nueve hermanos que cantan.

¿Izascun pasó mucho miedo en esos momentos?

I: Ni la médico que me vio en México ni yo pronunciamos la palabra. Le dije que estuviera tranquila porque mi intención era curarme y seguir cantando. Y así ha sido. Si luego te dicen que te vas a morir pues ya veremos cómo nos lo montamos.

JM: Y siete años después de aquello aquí está hecha una rosa.

I: Bueno, tengo una rodilla fastidiada y la otra regular por eso no pude estar en la última gira.

¿Cómo será este verano?

I: Siempre dejo las maletas a medio deshacer porque en cualquier momento volvemos a viajar. Ya estoy acostumbrada a esas llamadas por eso no hago planes largos. Una fecha que me hace especial ilusión es el próximo 12 de octubre, que vamos a actuar con Los Panchos.

¿Cuál es la canción que no pueden esquivar?

I: Por supuesto, Eres tu, Amor de hombre, La otra España…

¿Cómo han vivido el resurgir de Raphael?

I: Hace un tiempo Raphael creía que su mundo se había acabado porque no iba a poder cantar a las nuevas generaciones pero sé que gente de su máxima confianza le puso nuestro ejemplo al señalarle que ahí seguían girando los de Mocedades y me alegra saber que fuimos un estímulo para adaptarse a los nuevos tiempos. La música no tiene edad y lo que hay que hacer es adaptarse a productores que te rejuvenezcan.

JM: Raphael siempre será un artista actual, ahora y dentro de 50 años. Es tan grande, ha pasado tanto... y ha demostrado ser un Ave Fénix. Podrá salir en ambulancia de un programa de televisión y luego subirse a un escenario como si nunca le hubiera pasado nada. Tiene toda nuestra admiración.-Deduzco que hablar de retirada en Mocedades sería impensable.

I: Me gustaría llegar a los 100 en Mocedades. No lo descarto.

¿Qué pasó con la polémica que tienen con otros miembros del grupo que también llevan el nombre de Mocedades?

I: Mocedades estamos aquí. El resto son hermanos pero no han sido Mocedades. Iñaki, Estíbaliz, su hija… Mocedades es Izascun y los que estamos aquí hoy somos la realidad.

JM: Evidentemente, a lo largo de la historia hay personas que entran y salen del grupo y todos buscan sus proyectos, algo que respetamos. Hay dos fundadores de Mocedades, Izascun y su hermana Amaya que ahora no está cantando, pero formó El Consorcio. Las dos son la piedra angular. El resto de miembros que pasaron tienen nuestro respeto, pero no trasciende lo que hacen y no pueden llamarse Mocedades ni fuera ni dentro de España. De todas formas, el público lo sabe perfectamente. Para nosotros sólo existe Mocedades y El Consorcio. Evidentemente todos han bebido de la misma fuente familiar pero son cosas distintas. El público lo sabe y además es soberano para decidir quién continúa y quién no. Por eso, de la misma manera que al Teatro Real no viene cualquiera, en Mocedades tratamos de que nuestra trayectoria esté cargada de calidad.