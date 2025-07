Donald Trump brinda por su nueva Coca-Cola: la compañía confirma un cambio en la receta tras la petición del presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (79), dio que hablar la pasada semana al airear otro de sus caprichos: pidió cambios en la receta de la Coca-Cola con el fin de mejorar su calidad y sabor, petición que la empresa, según él, aceptó estudiar. Ahora, un nuevo comunicado de la compañía indica que, efectivamente, elaborará su bebida más tradicional siguiendo las indicaciones del mandatario republicano.

"Como parte de su agenda de innovación continua, este otoño en Estados Unidos, la compañía planea lanzar una oferta elaborada con azúcar de caña estadounidense para expandir su gama de productos de marca registrada Coca-Cola", ha informado este martes la empresa desde sus redes sociales.

Esta novedad llega apenas una semana después de que el político estadounidense anunciara que había mantenido conversaciones con la compañía para que se dieran modificaciones en su bebida más popular. "He estado hablando con Coca-Cola sobre el uso de azúcar de caña real en la Coca-Cola, y han aceptado hacerlo", escribió. "Será un buen movimiento para ellos. Ya lo veréis. Es simplemente mejor", añadió el marido de Melania Trump, asegurando que la caña será de producción nacional.

¿Qué pasa con el jarabe de maíz?

Coca-Cola suele endulzarse con jarabe de maíz, mientras que en México y muchos países europeos se utiliza azúcar de caña. Cabe recordar que, en abril, el director ejecutivo de la compañía Coca-Cola, James Quincey, destacó a los inversores que la bebida seguiría "avanzando en la reducción del azúcar" de sus bebidas, lo que supondría "modificar" sus recetas y utilizar "recursos de marketing global" y de su "red de distribución para aumentar el conocimiento y el interés" en su catálogo.

La noticia fue muy bien recibida entre un sector de la población, aunque algunos expertos de la industria aseguran que los cambios en la fórmula de la Coca-Cola vendida específicamente en Estados Unidos implicarían ajustes drásticos en sus cadenas de suministro. "Las industrias de alimentos y bebidas comenzaron a usar jarabe de maíz en Estados Unidos en el pasado debido a los costos. Es más barato que el azúcar", dijo Ron Sterk, editor senior de SOSland Publishing. Afirmó que la industria de bebidas utiliza un jarabe de maíz con alto contenido de fructosa -del 55%-.

Trump no notará el cambio, pero la industria sí

Por su parte, los agricultores no coinciden con el presidente. Su anuncio levantó ampollas entre los productores de maíz, uno de los sectores más poderosos de la agricultura estadounidense. "Reemplazar el jarabe de maíz por azúcar de caña carece de sentido. El presidente Trump dice que está con los trabajadores estadounidenses, pero este reemplazo costará miles de empleos en el sector agrícola", denunció John Bode, presidente de la Asociación de Refinadores de Maíz, en un comunicado. Para los agricultores de Iowa, Nebraska o Kansas, esto no es un asunto trivial. El jarabe de maíz no solo endulza la Coca-Cola: está presente en miles de productos del supermercado, desde la bollería hasta los aderezos de ensalada. Tocarlo es tocar un pilar de la economía del campo.

Curiosamente, Trump no notará el cambio en su rutina diaria. Él bebe Diet Coke, o Coca-Cola Zero, fabricada con aspartamo, un edulcorante sintético sin azúcar. Durante su primera presidencia, el entonces presidente hacía que los camareros de la Casa Blanca le llevaran hasta doce latas al día, abiertas con un gesto de ceremonia.