Jeffrey Edward Epstein (Brooklyn, 20 de enero de 1953) fue un magnate y delincuente sexual estadounidense. Según la versión oficial, se suicidó en una cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019. Tras amasar una fortuna considerable, en 2005 fue objeto de múltiples investigaciones por delitos sexuales contra menores. En 2008, logró un controvertido acuerdo judicial que le permitió evitar cargos federales a cambio de una condena leve por prostitución. Pero en 2019 fue arrestado nuevamente por tráfico sexual de menores a nivel federal. Murió en prisión en circunstancias oficialmente catalogadas como suicidio. Tras su muerte, salieron a la luz numerosos documentos judiciales, testimonios y demandas que revelaron la magnitud de su red internacional de explotación sexual, así como la complicidad de, entre otras personas, su novia Ghislain Maxwell.

Epstein conoció a Ghislain Maxwell, hija del político y empresario británico Robert Maxwell, en 1991. Maxwell fue señalada por varias de las víctimas de Epstein como reclutadora o suministradora de niñas menores de edad.

Los contactos de Epstein incluyeron a Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Richard Branson, Alec Baldwin, y miembros de las familias Kennedy, Rockefeller y Rothschild. Sus contactos también incluyeron al primer ministro israelí Ehud Barak, el primer ministro británico Tony Blair y el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Tanto Clinton como Trump niegan no obstante haber visitado nunca la isla de Epstein. Pero la amistad de Donald Trump con el delincuente sexual "suicidado" en una cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019 fue duradera y hay testimonios, evidencias y datos que lo corroboran de manera incontestable. Lo de Jeffrey Edward Epstein y Trump, hoy presidente de los Estados Unidos, da para una novela larga o al menos para un reportaje, como los publicados por The Wall Street Journal o este fin de semana en el New York Times. En los últimos días, el punto de mira está puesto sobre Donald Trump y el archiconido vínculo que mantuvo con el pedófilo.

Donald Trump y Ghislain Maxwell

Ahora bien, tras el flujo de informaciones de los últimos días relacionadas con Epstein y Trump, medios como The New York Post publican también datos relacionados con Ghislain Maxwell, que fue condenada a 20 años de prisión en 2022 y permanece en una prisión federal de Florida por proporcionar menores al depredador sexual. Una fuente de la cárcel FCI Tallahassee desliza a dicho diario estadounidense que Maxwell tenía firmes ideas de que cuando Donald Trump regresara a la Casa Blanca, la sacaría de prisión. "Max estaba muy entusiasmada con su apelación", sostienen. En este sentido, explican: "Antes, ella le decía a todo el mundo que estaba esperando que Donald Trump fuera reelegido y se convirtiera en presidente, que entonces las cosas iban a ser diferentes".

Donald Trump y Jeffrey Epstein

Desde la segunda victoria electoral del marido de Melania Trump, el equipo legal de Maxwell ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos la anulación de su condena. Sin embargo, el Departamento de Justicia del líder republicano defendió esta semana el procesamiento de Maxwell, argumentando que se equivocó al afirmar que estaba protegida por el acuerdo de culpabilidad favorable que Epstein alcanzó con los federales de Florida en 2007.

Trump ha respaldado a la fiscal general Pam Bondi y ha exigido transparencia en el caso Epstein. Este viernes, la administración Trump solicitó a un juez federal de Manhattan que revelara las transcripciones del gran jurado en los casos contra Epstein y Maxwell.

Ahora, la polémica sobre los archivos de Epstein continúa creciendo en torno al presidente. The Wall Street Journal destapó una supuesta carta obscena de Trump y que se incluía dentro de un álbum recopilado por Maxwell por el 50 cumpleaños de Epstein. Trump presentó el viernes una demanda de 10 mil millones de dólares contra dicho medio, su editor propietario, Dow Jones, y News Corp, alegando que el periódico lo difamó con un informe falso.