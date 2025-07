Donald Trump y su carta subida de tono a Jeffrey Epstein: el 'Wall Street Journal' da la razón a Elon Musk y el presidente se pone a repartir demandas

La guerra está servida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que demandará a The Wall Street Journal, periódico neoyorkino que forma parte del conglomerado del magnate Rupert Murdoch, por publicar una misiva del pasado con la que supuestamente felicitó al millonario Jeffrey Epstein, quien se suicidó mientras esperaba juicio por explotación sexual de menores. Esta información se presenta como una prueba más de la presunta vinculación del líder republicano con el entramado pedófilo del empresario, algo de lo que ya habló Elon Musk a través de su perfil de X tras aflorar las tensiones con el político.

En la correspondencia aparece la silueta de una mujer dibujada con un rotulador, el diálogo ficticio de dos hombres que se conocen en profundidad y una firma que reza "Donald" y que está situada justo en la entrepierna del dibujo, como si fuera vello púbico. El texto arranca con una frase que dice: "Tiene que haber algo más en la vida que tenerlo todo". Y, a partir de ahí, A partir de ahí, la charla de ambos magnates se encadena a través de una sucesión de frases crípticas que indican que los dos guardan un secreto. "Tenemos cosas en común, Jeffrey", dice una de ellas. "Los enigmas no envejecen, ¿te has fijado?", añade otra, que continúa: "Feliz cumpleaños y que cada día te traiga otro secreto delicioso". La carta, según indica el citado medio, se encontraba en el álbum que la cómplice y amante del magnate por aquel entonces, Ghislaine Maxwell, guardaba entre sus pertenencias. Ella misma se puso en contacto con diversas cercanas a Epstein para que le felicitaran por su aniversario. La mayoría de las felicitaciones contenían mensajes subidos de tono, incluida la de Trump.

La respuesta del mandatario no se ha hecho esperar, pues este mismo jueves ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el mismo periódico por publicar la misiva; contra el grupo mediático al que pertenece, NewsCorp y contra su propietario, el multimillonario Rupert Murdoch, al que acusa de difamación. "El Wall Street Journal ha publicado una carta falsa, supuestamente dirigida a Epstein. Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos", ha afirmado el líder del partido republicano.

En este sentido, Trump se ha dirigido a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, proponiéndole que haga públicos todos los documentos que puedan estar relacionados con el Gran Jurado que acusó formalmente a Epstein de tráfico sexual de menores. "Con la burrada de publicidad que se le ha dado al caso Jeffrey Epstein, le he ordenado a la fiscal general Pam Bondi que haga públicos todos los testimonios del gran jurado, si el tribunal lo permite. Esta ESTAFA que han montado los demócratas tiene que acabarse ya, ¡pero ya!", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca. "Que publique todos y cada uno de los testimonios pertinentes del Gran Jurado. (...) Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!", ha añadido.

Cuando Elon Musk vinculó a Trump con Epstein

Como decíamos, la publicación de esta carta, inédita hasta el momento, vuelve a poner el foco en la peculiar relación que Trump mantenía con el magnate. Cabe recordar que entre 1990 y principios de los 2000 se le fotografió en varias fiestas con Epstein, Ghislaine Maxwell y su entonces novia, Melania Trump. Aunque el presidente estadounidense asegura que su amistad con el magnate se acabó antes de que el magnate fuese condenado, su nombre aparece en varias ocasiones en los registros de vuelo del jet privado de Epstein.

Hace solo unas semanas, tras estallar las tensiones entre el CEO de Tesla, Elon Musk, con el presidente -del que fue su mano derecha-, el multimillonario escribió en X: "Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, DJT". La publicación sorprendió incluso al presentador Joe Rogan, quien la leyó en voz alta durante una extensa entrevista con Patel en su pódcast The Joe Rogan Experience. "Jesucristo… Eso es una locura. ¿Cómo sabe eso? ¿Tiene acceso a los archivos?", preguntó Rogan, desconcertado. Patel, jefe del FBI desde principios de año, respondió con cautela. "No voy a participar en esa conversación entre Elon y Trump", dijo.

Desclasificación completa del expediente de Epstein

Las declaraciones de Musk fueron aprovechadas por algunos legisladores demócratas, quienes enviaron una carta urgente tanto a Patel como a la fiscal general. En ella, los congresistas Robert Garcia (D-California) y Stephen Lynch (D-Massachusetts) exigen la desclasificación completa del expediente de Epstein. "Es profundamente alarmante que se sugiera que los archivos no se han hecho públicos porque implican personalmente al expresidente Trump. Solicitamos que aclaren inmediatamente si esta acusación es cierta y que entreguen la documentación correspondiente", escribieron. En febrero pasado, el Departamento de Justicia divulgó cerca de 200 páginas de documentos relacionados con Epstein, entre ellos su lista de contactos, registros de vuelos y evidencias recopiladas por el gobierno. Sin embargo, nombres como los de Mick Jagger, Michael Jackson, Alec Baldwin, Naomi Campbell y Andrew Cuomo, entre otros, ya habían aparecido previamente en documentos filtrados o juicios civiles. Pam Bondi, por su parte, indicó que el FBI aún retenía "miles de páginas" de material pendiente. Exigió que se le entregara dicha información para hacerla pública, tal como prometió al asumir su cargo.