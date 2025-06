Lo que dice el FBI tras las acusaciones de Elon Musk que relacionan a Trump con Jeffrey Epstein

Una nueva polémica se desató este jueves cuando Elon Musk afirmó en su red social X que el verdadero motivo por el que los archivos completos del caso Jeffrey Epstein aún no han sido desclasificados es que implicarían directamente al presidente Donald Trump. La declaración del dueño de Tesla ha causado una fuerte reacción en Washington y ha obligado al director del FBI, Kash Patel, a pronunciarse al respecto. La afirmación de Musk genera intensos debates. Lo que parecía ser un enfrentamiento personal con Trump (con miles de millones de pérdidas para las empresas del magnate) se ha convertido en un nuevo episodio de presión política sobre el FBI, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca para revelar por completo los oscuros vínculos de uno de los casos más turbios de las últimas décadas. Y algunos republicanos avisan del peligro de perder el mayor donante de fondos a poco de las elecciones de medio mandato, en año y medio.

"Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, DJT", escribió Musk, de 53 años, en X, en medio de un enfrentamiento creciente con el exmandatario. La publicación sorprendió incluso al presentador Joe Rogan, quien la leyó en voz alta durante una extensa entrevista con Patel en su pódcast The Joe Rogan Experience. "Jesucristo… eso es una locura. ¿Cómo sabe eso? ¿Tiene acceso a los archivos?", preguntó Rogan, desconcertado. Patel, jefe del FBI desde principios de año, respondió con cautela. "No voy a participar en esa conversación entre Elon y Trump", dijo.

"Sé cuál es mi papel, y eso está muy lejos de él". El director del FBI agregó que desconocía cómo Musk podría tener información concreta sobre los archivos del caso Epstein, que contiene miles de páginas aún sin publicar. Patel declinó hacer más comentarios sobre la disputa, subrayando que su prioridad es garantizar la integridad de las investigaciones en curso.

Exigen la desclasificación completa del expediente de Epstein

Las declaraciones de Musk han sido aprovechadas por algunos legisladores demócratas, quienes enviaron una carta urgente tanto a Patel como a la fiscal general Pam Bondi. En ella, los congresistas Robert Garcia (D-California) y Stephen Lynch (D-Massachusetts) exigen la desclasificación completa del expediente de Epstein. "Es profundamente alarmante que se sugiera que los archivos no se han hecho públicos porque implican personalmente al expresidente Trump. Solicitamos que aclaren inmediatamente si esta acusación es cierta y que entreguen la documentación correspondiente", escribieron. En febrero pasado, el Departamento de Justicia divulgó cerca de 200 páginas de documentos relacionados con Epstein, entre ellos su lista de contactos, registros de vuelos y evidencias recopiladas por el gobierno. Sin embargo, nombres como los de Mick Jagger, Michael Jackson, Alec Baldwin, Naomi Campbell y Andrew Cuomo, entre otros, ya habían aparecido previamente en documentos filtrados o juicios civiles. Pam Bondi, por su parte, ha indicado que el FBI aún retiene "miles de páginas" de material pendiente. Ha exigido que se le entregue dicha información para hacerla pública, tal como prometió al asumir su cargo.